Linkin Park balance un nouveau son en plein live !

Casualty est donc le quatrième single présenté par le groupe

J-3 avant la découverte de "From Zero"

Les fans sont en ébullition. A quelques jours de la sortie du nouvel album de Linkin Park "From Zero", le groupe compte bien faire monter la pression en profitant de leurs dernières scènes avant de dévoiler leur nouveau projet. Et si les fans francophones ont pu appréier un show électrique lors de la venue du groupe à Paris, le public de Dallas a, quant à lui, eu la chance de découvrir un nouveau titre en avant-première, lors du concert du 8 novembre dernier.

Après "The Emptiness Machine", "Heavy is the Crown" et "Over Each Other", le groupe dévoile "Casualty", un titre résolument rock où on découvre toute l'étendue vocale d'Emily Armstrong, les vocalises tout aussi puissantes de Mike Shinoda, mais aussi les scratchs des platines de Joe Hahn, le DJ à l'origine du clip de "Over Each Other" tourné en Corée du Sud.

Bien décidé à enflammer le public texan, Mike Shinoda a déclaré aux fans juste avant de chanter le nouveau morceau :

"S’il y a un moment dans un concert de Linkin Park pour nous montrer la fosse la plus dingue possible, c’est bien celui-là" - Mike Shinoda

Un invité de marque

Une performance unanimement saluée par le public, qui a pris conscience de leur chance de découvrir un titre inédit avant la sortie de "From Zero" le 15 novembre prochain.

Autre surprise pour le public du Glove Life Field de Dallas : un invité surprise est venu partager la scène avec le groupe ! Il s'agit de Page Hamilton, le guitariste et chanteur du groupe Helmet, qui a fait une apparition inatendue sur scène pour interprèter "All For Nothing", un titre sorti en 2015. Bienque le morceau soit sorti il y a presque 10 ans, c'est la toute première fois que le groupe retrouve le musicien pour l'interpréter en live.