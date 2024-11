Le retour de Linkin Park en France : franche réussite ou énorme flop ?

Virgin Radio y était, on vous raconte tout !

Un retour en force

Il est 21h quand l'immense salle de Paris La Défense Arena s'éteint brusquement, sous les cris du public en folie. Un public qui a du mal à contenir son excitation : cela faisait plus de 7 ans que le groupe américain n'avait pas foulé une scène française, leur dernière fois remontant en juin 2017, au Hellfest. Des retrouvailles que plus personne n'attendait depuis la disparition tragique du chanteur emblématique, Chester Bennington. Pourtant, Linkin Park n'a jamais cessé d'exister, et Mike Shinoda a tout fait pour entretenir sa flamme, en coulisses et à l'abri des regards.

En août dernier, ils avaient surpris tout le monde en annonçant leur grand retour, avec une surprise de taille : la présentation d'une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. Si Emily a déjà de l'expérience dans sa carrière de musicienne, son arrivée au sein du groupe ne fait pas l'unanimité, autant pour les proches de Chester que pour les fans, qui ont du mal à oublier la voix de l'ancien chanteur. Pour autant, Linkin Park se donne, et se présente sur les plus grandes scènes du monde entier avec une nouvelle direction artistique, une nouvelle composition et un nouveau projet musical, "From Zero".

L'engouement est au rendez-vous, les places se vendent comme des petits pains, et les concerts affichent complets un peu partout dans le monde. Mais le résultat sera-t-il à la hauteur des espérances ?

La renaissance d'un groupe

Dimanche 3 novembre 2024, les fans se pressent donc par milliers devant les grilles de Paris La Défense Arena, impatients de redécouvrir Linkin Park 2.0. Parmi eux, on retrouve des fidèles vêtus de tee-shirts datant d'un merchandising plus ancien, mais aussi des enfants, qui accompagnent leurs parents nostalgiques. Petit à petit, les 40 000 personnes trouvent leur place dans la salle, et attendent religieusement l'entrée en scène de Linkin Park.

Après une première partie assurée par Sleep Token, des lasers bleus transpercent le plafond de la Arena, sur un son grésillant, annonçant l'arrivée fracassante du groupe. Sans grande surprise, c'est Mike Shinoda qui ouvre le bal, suivi de près par Phoenix, Joe Hahn, Colin Brittan, Alex Feder, et la nouvelle sensation Emily Armstrong. Et on peut dire qu'ils attaquent fort, avec une reprise puissante de "Somewhere I Belong".

Très vite, on ressent une alchimie. Entre les voix de Mike Shinoda et Emily Armstrong, qui s'harmonisent à merveille. Sur les deux écrans géants qui filment le groupe en gros plan, l'émotion n'est pas feinte : les musiciens sont réellement heureux de retrouver leur public sur scène, et on le ressent à chacune de leur chanson.

Mais la surprise de la soirée, c'est évidemment Emily Armstrong. On ne peut qu'imaginer la pression qu'elle a eu sur les épaules, de reprendre le "rôle" de celui qui a longtemps été l'identité vocale du groupe. Une arrivée décriée, mais que la nouvelle co-chanteuse a vite fait taire au vu de ses performances.

A 38 ans, Emily en impose, autant pour son charisme, sa présence scénique que par sa voix puissante et profonde. Infatigable, elle peut tout autant tenir sur la longueur dans un long cri rauque et éraillé, que dans des notes d'une incroyable pureté dans un piano voix tout en délicatesse. Et quand la Arena crie son nom en choeur, c'est pari gagné : Linkin Park est bel et bien de retour, et on a vraiment hâte de voir la suite.