Linkin Park : la mère de Chester Bennington se sent "trahie" par le groupe

Une mère trahie

Depuis l'annonce de leur retour, Linkin Park ne cesse de faire parler d'eux. Et si leurs performances en live ou sur les plateaux de télévision américaine semblent plutôt bien reçues par les fans, c'est sur un tout autre registre que le groupe apparaît régulièrement en top tweet. En effet, le recrutement de la nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, ne plaît pas à tout le monde, et notamment au clan Bennington, famille de l'ancien chanteur et leader du groupe Chester Bennington, disparu en 2017.

Après les commentaires acerbes du fils de l'ancien leader, Jaime Bennington, c'est au tour de la mère de Chester, Susan Eubanks, de donner son avis sur le sujet. Interrogée par le magazine Rolling Stone, Susan ne s'est pas priée pour partager ses ressentis vis à vis du renouveau du groupe, et notamment de l'arrivée d'Emily Armstrong.

"Je me sens trahie. Ils m’ont dit que s’ils avaient l’intention de faire quelque chose, ils me le feraient savoir. Ils ne me l’ont pas dit, et ils savaient probablement que je n’allais pas être très heureuse. J’en suis très contrariée. J’ai l’impression qu’ils essaient vraiment d’effacer le passé. Ils interprètent des chansons que Chester a chantées. Je ne sais pas comment les fans le prennent, mais je sais comment je le prends. Et le fait que [Emily Armstrong] chante les chansons de mon fils est blessant". - Susan Eubanks

Des révélations sur les relations entre Chester et Mike Shinoda

Plus loin dans l'interview, la mère de Chester en a profité pour révéler qu'il existait des tensions historiques entre Chester Bennington et Mike Shinoda, le co-chanteur et rappeur du groupe, bien avant le suicide de son fils. Elle raconte d'ailleurs un souvenir d'un jour où son fils l'aurait appelé pour lui confier son mal-être : les membres du groupe auraient évoqué la possibilité de le remplacer… par une femme.

“Un jour, Mike a dit à Chester que ces chansons seraient mieux interprétées par une femme – car il rabaissait souvent Chester. Mon fils m’a appelé et m’a dit : ‘Ils veulent me remplacer par une fille’. Il était déconcerté et blessé.” - Susan Eubanks

Un souvenir désagréable que Susan Eubanks s'est remémoré avec l'arrivée d'Emily Armstrong, renforçant chez la maman de Chester un sentiment de mal-être. A l'heure actuelle, le groupe n'a toujours pas répondu aux accusations, de Jaime Bennington comme de Susan Eubanks. Affaire à suivre…