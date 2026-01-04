La guitariste Nita Strauss annonce une heureuse nouvelle : elle attend son premier enfant

La musicienne de rock reconnue pour son travail avec Alice Cooper et ses projets solos vient d’annoncer qu’elle et son mari attendent un petit garçon pour l’été 2026.

La guitare de Nita Strauss, figure incontournable du rock moderne, ne résonnera bientôt plus seulement sur scène, mais aussi dans sa vie de famille. La musicienne a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’elle attend son premier enfant avec son mari, Josh Villalta, qui est également son manager. Le couple a partagé une image d’échographie accompagnée d’un message plein d’émotion annonçant qu’ils accueilleront un petit garçon à l’été 2026.

Nita Strauss, âgée de 39 ans, est connue pour ses collaborations avec des artistes de renom comme Alice Cooper, où elle s’est fait un nom comme guitariste de tournée depuis 2014, ainsi que pour ses propres projets musicaux. Elle a bâti sa carrière à force de riffs puissants et de prestations scéniques marquantes tout en se forgeant une identité distincte dans le monde du rock.

Elle a également partagé dans sa publication sur Instagram une pensée touchante sur ce nouveau chapitre personnel : "Looks like 2026 will be the best year yet", évoquant l’attente de ce "miracle" et soulignant que l’enfant "viendra au monde entouré de tellement d’amour".

Mariés depuis mai 2024 après une relation de longue date, Nita Strauss et Josh Villalta vivent ensemble une période riche d’émotions, où la musique et la vie personnelle se conjuguent. Ce nouvel épisode ajoute une dimension intime à la carrière d’une artiste qui a su, au fil des années, allier une présence scénique intense à une évolution personnelle inspirante.