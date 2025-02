Alice Cooper : 5 anecdotes insolites sur la rockstar !

Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises !

Le mardi 4 février 2025, Alice Cooper souffle ses 77 bougies ! Véritable icône du rock et pionnier du shock rock, il a marqué des générations avec son univers théâtral et ses performances excentriques. Pour célébrer son anniversaire, voici cinq anecdotes insolites qui montrent à quel point Alice Cooper est une légende à part !

1. La rumeur du poulet décapité : naissance du shock rock

En 1969, lors du Toronto Rock and Roll Revival Festival, Alice Cooper a voulu pimenter son show en lançant un poulet dans le public, pensant qu'il s’envolerait. Malheureusement, l’animal est tombé dans la foule et a été déchiqueté par les spectateurs déchaînés. Le lendemain, la presse a affirmé qu’il avait lui-même décapité le volatile et bu son sang sur scène ! Plutôt que de démentir, son mentor Frank Zappa lui a conseillé de laisser courir la rumeur... et ainsi est né le mythe d’Alice Cooper, maître du shock rock !

2. L’amitié improbable avec Groucho Marx

Dans les années 1970, Alice Cooper s’est lié d’amitié avec une légende du cinéma comique : Groucho Marx. Le célèbre humoriste voyait dans les concerts d’Alice une forme moderne du vaudeville et adorait son spectacle. Il assistait même à certains de ses shows, trouvant ses mises en scène aussi hilarantes qu’impressionnantes. Une amitié improbable entre deux icônes à l’humour décalé !

3. Il a failli être exorcisé

Malgré son image sombre et macabre, Alice Cooper est un chrétien pratiquant. À une époque où il était en proie à des excès d’alcool et de drogues, certaines personnes de son entourage ont cru qu’il était possédé par le diable et ont envisagé un exorcisme ! Finalement, Cooper a réussi à vaincre ses démons grâce à sa foi et a arrêté l’alcool, prouvant que derrière le maquillage se cachait un homme plus sage qu’on ne l’imaginait.

4. Il a inspiré le Joker dans The Dark Knight

Heath Ledger, qui a incarné le Joker dans The Dark Knight, s’est inspiré d’Alice Cooper pour créer son personnage terrifiant. Son rire inquiétant, son maquillage exagéré et son regard fou doivent beaucoup à l’esthétique du rockeur, qui a toujours cultivé un look clownesque et inquiétant à la fois. Une influence inattendue que marquante dans le monde du cinéma !

5. Un passionné de golf… au quotidien !

Derrière le roi du shock rock se cache un golfeur assidu ! Alice Cooper joue au golf presque tous les jours et considère ce sport comme un remède à ses anciennes addictions. Il a même écrit un livre intitulé Alice Cooper, Golf Monster, où il raconte comment ce sport l’a aidé à rester sobre. Comme quoi, l’image de rockeur fou peut parfois cacher une véritable discipline !

Alice Cooper n’a jamais cessé d’étonner, et à 77 ans, il continue d’enflammer les scènes du monde entier. Joyeux anniversaire à cette légende du rock qui prouve qu’on peut allier excentricité, longévité et humour !