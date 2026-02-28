Quand Led Zeppelin a changé de nom pour... The Nobs !

Dans l’histoire du rock, certaines anecdotes font sourire autant qu’elles intriguent...

Dans l’histoire du rock, certaines anecdotes font sourire autant qu’elles intriguent. L’une des plus croustillantes implique le légendaire groupe britannique Led Zeppelin et un petit contretemps juridique lors d’une tournée européenne en 1970.

À l’époque, Led Zeppelin se lançaient dans ce qui allait devenir l’une de leurs tournées les plus marquantes. Mais un obstacle inattendu surgit au Danemark. Une aristocrate locale, Eva von Zeppelin, descendante du célèbre fondateur des dirigeables Zeppelin, menaçait le groupe de poursuites judiciaires si le nom “Zeppelin” était utilisé dans le pays. Le groupe se retrouvait donc face à un dilemme : annuler le concert ou trouver une solution créative.

C’est là qu’intervient l’humour britannique de Jimmy Page et de ses camarades. Pour éviter toute confrontation légale, ils annoncèrent que le concert de Copenhague se déroulerait sous un nom alternatif : The Nobs. Une appellation qui prête à sourire, puisque dans l’argot britannique, le mot “nob” peut désigner un riche snob, ajoutant un petit clin d’œil ironique à la situation.

Le 28 février 1970, les fans découvrirent donc sur l’affiche non pas Led Zeppelin, mais The Nobs. Une seule date, un seul concert — et pourtant, cette anecdote est restée dans les annales du rock’n’roll comme un exemple de l’esprit inventif et légèrement irrévérencieux du groupe. Après ce show unique, Led Zeppelin reprit son nom officiel pour le reste de la tournée, laissant derrière lui un petit morceau de légende rock.

Cette histoire illustre parfaitement le charisme, l’humour et la capacité du groupe à transformer un obstacle juridique en un moment légendaire de l’histoire du rock, prouvant que parfois, il suffit d’un nom improbable pour entrer dans la légende.