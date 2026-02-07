Led Zeppelin : Quand Robert Plant se blesse dans un accident de voiture et annule un concert !

Le 7 février 1970, les fans de Led Zeppelin en Écosse ont eu une mauvaise surprise : le concert prévu à Glasgow a été annulé.

Le 7 février 1970, les fans de Led Zeppelin en Écosse ont eu une mauvaise surprise : le concert prévu à Glasgow a été annulé. La raison ? Robert Plant, le légendaire chanteur du groupe, s’était blessé dans un accident de voiture la veille à Birmingham.

Cette annulation est un épisode marquant dans l’histoire du groupe, qui enchaînait à l’époque une tournée intensive à travers le Royaume-Uni. Bien que ses blessures n’aient pas été graves, elles ont suffi à obliger le groupe à reporter la date pour permettre à leur frontman de se remettre complètement. Les fans ont dû patienter jusqu’au 17 février 1970, date à laquelle Led Zeppelin a finalement donné son concert au Usher Hall de Glasgow.

Cet incident rappelle que même les icônes du rock ne sont pas à l’abri des aléas de la vie quotidienne. Pourtant, malgré ce contretemps, Led Zeppelin a continué à enchaîner les performances légendaires, consolidant leur statut de groupe mythique.

Pour les passionnés de rock, cet épisode illustre parfaitement l’intensité et les risques liés à la vie en tournée. Entre accidents, annulations et report de concerts, la carrière de Robert Plant et de Led Zeppelin reste jalonnée d’anecdotes qui ont forgé leur légende.