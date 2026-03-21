Pearl Jam, le jour où Neil Young a sauvé le groupe du poids du succès : « Ce n'est que de la musique. »

Jeff Ament : « Nous ressentions la pression d'être dans un groupe, le poids du succès, des attentes et tout le reste. »

Le 21 février 1989, Neil Young donnait un concert au Paramount Theater de Seattle qui entra dans la légende du rock. Sur scène, il interpréta pour la première fois – sans l'avoir répétée – une chanson qu'il avait écrite la veille, « Rockin' in the Free World », et déclencha l'étincelle du grunge grâce au son direct, abrasif, minimaliste et énergique de sa guitare.

« Pour moi, Neil Young est un génie », déclara Mike McCready, guitariste de Pearl Jam, reconnaissant la grandeur de ce géant de la musique nord-américaine qui, après ces vingt-deux chansons, fut surnommé le Parrain du Grunge.

Six ans plus tard, en 1995, Mike McCready rencontra Neil Young pour l'une des collaborations les plus marquantes des années 1990 : l'album Mirror Ball, sorti le 27 juin 1995. « Le courant est tout de suite passé », confia Neil Young à propos de Pearl Jam. « Musicalement, ils dégagent une énergie juvénile incroyable, sans pour autant manquer d'expérience. Nos styles musicaux sont compatibles : c'est un mur de son d'une richesse et d'une subtilité exceptionnelles. »

Pearl Jam commença à intégrer « Rockin' in the Free World » à ses concerts dès 1992 et assura la première partie de la tournée de Neil Young en 1993.

En janvier 1995, Neil Young demanda à Eddie Vedder de prononcer son discours d'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Après avoir interprété « Act of Love » avec eux lors du concert caritatif Voters for Choice, il les invita à collaborer.

« Je me suis dit : “On sonne bien ensemble, on devrait faire quelque chose.” On a réservé un studio, et j'arrivais chaque fois avec une chanson que j'avais écrite la veille », raconta-t-il à propos des sessions au studio Bad Animals de Seattle. Ces quatre jours, selon Neil, « ont capturé l'essence même de l'instant », durant lesquels ils enregistrèrent onze titres, dont « Peace and Love », co-écrite avec Eddie Vedder.

Mike McCready se souvient : « Neil est quelqu'un de très discret. Je pensais que ce serait une expérience beaucoup plus intense. Au final, on était surtout ravis d'être en studio avec lui. »

« Ça ne pouvait pas mieux tomber », ajouta Jeff Ament, bassiste de Pearl Jam. « Nous ressentions la pression d'être dans un groupe, le poids du succès, des attentes, tout ça. Neil nous a fait comprendre que ça n'avait pas d'importance. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est juste de la musique. »