Mike McCready, du groupe Pearl Jam, a écrit un opéra rock sur la scène musicale de Seattle dans les années 90.

Le guitariste ajoute : « Je voulais raconter l’histoire de la créativité, de la communauté et du chaos de la scène rock de Seattle. »

Le guitariste de Pearl Jam, Mike McCready, s’apprête à dévoiler un projet aussi ambitieux que personnel. Intitulé Farewell to Seasons, cet opéra rock prend la forme d’un roman graphique et plonge au cœur de la scène musicale de Seattle des années 1990, période mythique qui a vu émerger le mouvement grunge.

Au centre de l’histoire, on découvre David Williams, un musicien fictif qui incarne à lui seul toute une génération d’artistes ayant façonné le son et l’esthétique de la ville. « J’y travaille depuis des années », confie Mike McCready, qui s’est entouré de l’écrivain Mark Sable et de l’artiste Sebastian Piraz. « Je voulais capturer la créativité, le sens de la communauté et le chaos de la scène rock de Seattle. »

Le communiqué de presse de Farewell to Seasons décrit une œuvre immersive : « Cette histoire alternative de Seattle explore les conflits intérieurs, les doutes et les peurs qui menacent de détruire les personnages, mais aussi leurs triomphes, à une époque où la musique leur faisait croire que tout était possible. »

Un récit que Mike McCready connaît intimement. Né et élevé à Seattle, il fait ses premières armes au lycée Roosevelt avec son groupe Shadow, écrivant très tôt ses propres compositions. Après un passage difficile à Los Angeles à la fin des années 1980, il retrouve l’inspiration dans sa ville natale, notamment après un concert marquant de Stevie Ray Vaughan, qui, selon ses propres mots, « m’a donné envie de rejouer ».

L’histoire bascule en 1991 lorsque son ami d’enfance Stone Gossard lui propose de rejoindre le projet Temple of the Dog aux côtés de Jeff Ament, Chris Cornell et Eddie Vedder. Une collaboration fondatrice qui donnera naissance à Pearl Jam, pilier incontournable du grunge.

En parallèle du roman graphique, Mike McCready a également composé plusieurs morceaux venant enrichir l’histoire de David Williams. Cet opéra rock sera inclus dans l’édition deluxe de Farewell to Seasons, offrant une expérience complète entre musique et narration visuelle.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à créer ce projet et j’espère que le public l’appréciera autant que moi », conclut-il.

Avec Farewell to Seasons, Mike McCready ne se contente pas de revisiter le passé : il rend hommage à une époque où grunge rimait avec liberté, urgence et authenticité, et où Seattle était le centre du monde rock.