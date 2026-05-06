Audioslave à La Havane : Le jour où le Rock a fait tomber les barrières à Cuba !

Le 6 mai 2005, Tom Morello et Chris Cornell entraient dans l'histoire en devenant le premier groupe américain à se produire sur l'île depuis des décennies. Retour sur un concert légendaire qui a réuni 70 000 fans sous le signe de la liberté et du gros son.

Un séisme diplomatique et sonore

Le 6 mai 2005, le supergroupe Audioslave n'a pas seulement branché les amplis : il a brisé un mur culturel immense. En débarquant à La Havane, la formation de Tom Morello et Chris Cornell est devenue la toute première à représenter officiellement le rock américain sur l’île depuis le début de l'embargo en 1959. Pour le groupe, cet événement gratuit représentait bien plus qu'une simple date de tournée ; c'était un acte de fraternité visant à relier deux peuples séparés par la politique depuis près de cinquante ans. Ce geste fort a transformé la scène en un véritable espace de réconciliation, où l'énergie brute de la musique a instantanément pris le pas sur les tensions diplomatiques historiques.

Une communion électrique à 70 000 voix

L'ambiance était tout simplement indescriptible avec une foule colossale de 70 000 personnes massée pour accueillir ses idoles. Pour cette jeunesse cubaine, l'arrivée de la bande à Chris Cornell sonnait comme une bouffée de liberté inattendue. Cette intensité rare a d'ailleurs été immortalisée dans le documentaire et DVD culte intitulé "Live in Cuba". On y découvre une ferveur incroyable où chaque riff de guitare semblait libérer une émotion contenue depuis des décennies. Ce n'était plus un simple show promotionnel, mais une célébration collective et salvatrice où le groupe et son public ne faisaient plus qu'un sous le soleil brûlant de la capitale.

Une setlist d'anthologie entre tubes et raretés

Côté son, le spectacle a enchaîné les pépites, de l'explosif "Cochise" au mélancolique "Like a Stone". L'un des grands moments de grâce absolue de la soirée reste l’interprétation de "Black Hole Sun" par Cornell, seul avec sa guitare acoustique, suspendant le temps face à une foule en transe. Entre la puissance de "Show Me How To Live" et les clins d’œil instrumentaux au classique "Bulls on Parade", le groupe a balayé toute sa discographie pour offrir un set mémorable. Ce passage historique a définitivement prouvé que le rock reste le langage universel par excellence pour unir les cœurs, peu importe les barrières géographiques.

Une performance légendaire qui reste, encore aujourd'hui, le plus beau symbole du pouvoir rassembleur de la musique.

Aaron MAI