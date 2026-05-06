KISS : les fils de Paul Stanley et Gene Simmons annoncent leur premier album !

Evan Stanley et Nick Simmons, fils de Paul Stanley et Gene Simmons, dévoilent leur projet commun Stanley Simmons avec un premier album, "Dancing While The World Is Ending", aux sonorités folk rock et psychédéliques.

KISS voit sa nouvelle génération prendre son envol. Evan Stanley et Nick Simmons, fils respectifs de Paul Stanley et Gene Simmons, viennent d’annoncer la sortie de leur premier album sous le nom de groupe "Stanley Simmons", prévue le 28 août. Baptisé "Dancing While The World Is Ending", ce projet marque une rupture nette avec l’univers glam metal de leurs pères pour explorer des territoires plus folk rock et psychédéliques.

Un premier album loin du style KISS

Nés dans l’ombre des tournées mondiales de KISS, les deux musiciens se sont rapprochés très tôt et ont commencé leur collaboration de manière spontanée, notamment via une reprise acoustique de "The Sound of Silence" publiée fin 2023. Depuis, leur projet a pris forme rapidement, avec déjà deux singles dévoilés : "Body Down", aux accents acoustiques et psychédéliques, et "Dancing While The World Is Ending", plus énergique. L’album comptera 12 titres, confirmant une identité musicale indépendante et assumée, loin de l’héritage rock théâtral de leurs pères. Le single "Temporary Love", qui figurera sur le disque, sera dévoilé ce vendredi, poursuivant la montée en puissance du projet avant sa sortie officielle cet été.

Le projet bénéficie pourtant du soutien des membres fondateurs de KISS. Paul Stanley s’est dit impressionné par la qualité des compositions, saluant une écriture "intelligente et totalement différente de KISS". Pendant ce temps, le groupe originel prépare sa reconversion avec des spectacles d’avatars à Las Vegas, tandis que Gene Simmons reste actif sur d’autres projets, notamment cinématographiques.