Evan Stanley et Nick Simmons fils des légendaires Paul Stanley et Gene Simmons sortent leur premier single !

Le duo s'appellera Stanley Simmons !

L’année dernière, Gene Simmons a alerté ses fans sur l’arrivée d’une nouvelle génération de rockeurs : « Regardez ça. Fantastique », écrivait-il sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo de son fils Nick Simmons et du fils de Paul Stanley, Evan Stanley, chantant ensemble une reprise de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel.

L'annonce est tombée il y a quelques jours : le 5 décembre, les deux jeunes chanteurs de Kiss feront leurs débuts en solo avec le single « Body Down ». « Le moment est venu », ont-ils écrit sur les réseaux sociaux, accompagnant leur message d’une photo dans une pose mystique, annonçant ainsi le projet de Stanley Simmons.

« Il y a un an, nous n'y pensions même pas, maintenant, tout le monde en parle. Nous sommes très fiers de l'album que nous préparons et avons hâte de le partager avec nos fans », ont-ils ajouté.

Evan Stanley et Nick Simmons ont grandi ensemble sur scène lors des tournées de Kiss et possèdent déjà une solide expérience musicale. Evan Stanley est le chanteur du groupe Amber Wild, qui a fait ses débuts en 2023 avec le single « Breakout » et a assuré la première partie de la tournée d'adieu de Kiss, tandis que Nick Simmons a collaboré avec Wolfmother.

Le premier album de Stanley Simmons serait prêt : « Nous travaillons sur dix titres », ont-ils déclaré. « Merci à tous de nous accompagner dans cette aventure. »

Avec ce lancement, la prochaine génération de Kiss est prête à faire vibrer les fans du rock à travers le monde, tout en portant fièrement l’héritage de Paul Stanley et Gene Simmons.