Kiss : Paul Stanley reconnaît l'apport essentiel d'Ace Frehley et Peter Criss

"Tout le monde a apporté quelque chose"

Paul Stanley, l'un des membres du groupe KISS, a récemment parlé de l'héritage du groupe et du rôle crucial joué par les anciens membres, Ace Frehley et Peter Criss. Il a souligné que, malgré les tensions et les conflits passés, l'importance de ces deux dans la réussite de KISS était primordiale.

Stanley a évoqué sa carrière de manière positive : "Je ne vois pas beaucoup de négativité. Les gens parlent du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois déborder. Je n’ai aucun souvenir négatif, car tout arrive pour une raison et fait partie du résultat final."

Il a également ajouté que vivre avec de l'amertume est un signe que l'on n'a pas su avancer : "Si vous vivez avec de l’amertume ou de la colère, c’est que vous n’êtes pas passé à autre chose. Je n’ai que du bien à dire sur tous ceux qui ont été dans le groupe. Nous n’aurions pas pu réussir sans eux."

En se concentrant sur Ace Frehley et Peter Criss, Stanley a reconnu leur rôle fondamental dans la création et le développement de KISS : "Tout le monde a apporté quelque chose, et Ace et Peter, plus que quiconque, sont les fondations de tout cela. Alors, quels que soient les conflits ou les tensions passées, je mets tout en perspective. Si vous gagnez à la loterie, vous ne vous plaignez pas des impôts."