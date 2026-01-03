Tony Iommi (Black Sabbath) confirme la sortie de son album pour 2026 !

Après la mort d'Ozzy Osbourne, l'album de Tony Iommi a pris un peu de retard, mais il est bien décidé à sortir son nouveau disque cette année !

Les fans de Black Sabbath auront vécu un sacré ascenseur émotionnel cette année, avec notamment le dernier concert de l'histoire du groupe, mais aussi, et surtout, le décès d'Ozzy Osbourne peu de temps après. Une disparition qui a plongé tout le monde dans la tristesse, à commencer par ses anciens camarades du groupe, dont Tony Iommi est un des membres fondateurs. Mais le guitariste s'est remis en selle, et a même préparé un nouvel album, qui devrait normalement sortir pendant l'année 2026.

C'est la nouvelle annoncée par le musicien lui-même, dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube et avec laquelle il souhaite la bonne année à tous ses fans. Il en profite également pour faire le bilan de son année, en mettant en avant beaucoup de moments incroyables : sa collaboration avec Robbie Williams, mais aussi le dernier concert de Black Sabbath : "C’était incroyable de revoir Ozzy, Bill et Geezer pour la remise de la Freedom Of The City de Birmingham".

Mais il explique aussi qu'il a repris son travail créatif : Tony Iommi sortira bel et bien son album en 2026, et on peut dire qu'il était temps puisque le projet est déjà annoncé depuis le milieu de l'année 2024. Cette fois, c'est la bonne : "Je sortirai définitivement mon album solo cette année. J’y prends beaucoup de plaisir, et j’espère que vous l’aimerez aussi".

On a hâte d'entendre tout ça, et vous ?