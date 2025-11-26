Metallica : la guitare hommage de Kirk Hammett à Tony Iommi s’envole à plus de 66 000 €

Kirk Hammett a rendu hommage à Tony Iommi avec un instrument légendaire, une guitare chargée d’histoire qui a trouvé preneur à un prix spectaculaire.

Lors du festival "Back to the Beginning", Kirk Hammett a choisi la Gibson SG CEO-4 pour interpréter "Hole in the Sky", un hommage vibrant à Tony Iommi. Quelques jours avant le concert, l’instrument avait été envoyé à Hammett pour des essais. La guitare, conçue par Cesar Gueikian pour une série limitée au profit de l’association Gibson Gives, avait été estimée à 6 000 dollars. Mais l’histoire et la signature de Hammett ont propulsé son prix final à 76 800 dollars, soit environ 66 500 euros ! La CEO-4 symbolise ainsi non seulement le respect pour Black Sabbath, mais aussi l’énergie et l’humour qui caractérisent le groupe sur scène.

Cet hommage s’inscrivait dans la tournée M72, où Metallica multiplie les références à ses influences et à la scène locale. À Auckland, Hammett a été surpris pour son 63ᵉ anniversaire avec une pluie de serpentins, tandis qu'ils ont repris des classiques australiens avec Robert Trujillo à Sydney, mêlant autodérision et moments mémorables pour le public.

La guitare de Kirk Hammett n’était qu’une pièce parmi les 150 instruments de sa collection mise aux enchères par Julien’s Auctions lors de la vente "Played, Worn & Torn". D’autres guitares rares ont également atteint des prix impressionnants : une Flying V de 1985 pour 160 000 dollars et une ESP Wavecaster translucide pour 89 000 dollars. Ces ventes confirment l’engouement du public pour ces instruments chargés d'histoire et témoins de grands moments.