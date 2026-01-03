Jack Black fait le buzz avec son imitation de Chad Kroeger sur "How You Remind me"

Jack Black a une fois de plus fait mouche avec sa reprise a capella de "How You Remind Me", un classique de Nickelback, avec laquelle il imite Chad Kroeger.

Qu'on l'aime ou non (on sait qu'il peut en agacer certains), Jack Black est un véritable amoureux et passionné de rock. Celui qui est à la fois musicien et acteur l'a montré à plusieurs reprises, notamment dans ses films, remplis de références au rock. Mais évidemment, il reste surtout connu pour son humour, qui vient encore de faire des ravages avec sa nouvelle imitation de Chad Kroeger, de Nickelback, dans le célèbre morceau du groupe, "How You Remind Me".

Jack Black est particulièrement doué pour les imitations, lui qui s'inspire régulièrement des plus grands artistes qui l'ont précédé pour jouer ses propres morceaux. Cette fois, le chanteur de Tenacious D, en promo pour la sortie du film "Anaconda", a décidé de se mettre à chanter d'un seul coup le morceau "How You Remind Me", en imitant Chad Kroeger, le chanteur de Nickelback.

Tout ça, sous l'œil amusé de Paul Rudd, célèbre acteur connu notamment pour son rôle dans "Friends", qui partage l'affiche de "Anaconda" avec Jack Black. A la manière dont il réagit, on sent qu'il est habitué à voir Jack "partir en vrille" et se lancer dans des interprétations assez folles de grands tubes des années 80/90. Evidemment, Jack Black a fait un peu volé en éclat le rythme de l'interview, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas exactement ce qu'on attend de lui ?