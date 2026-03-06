Courtney Love aurait laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'elle pourrait retrouver Melissa Auf der Maur.

Un retour de prévu pour Hole ?

Après des années de démentis, de déclarations contradictoires et de faux espoirs, Courtney Love semble à nouveau prête à raviver une rumeur qui n’a jamais totalement disparu : celle d’un possible retour de Hole. La rock star a récemment relancé les spéculations en publiant une mystérieuse vidéo sur Instagram, de quoi enflammer immédiatement les fans du groupe culte des années 90.

Dans cette courte séquence, on aperçoit Melissa Auf der Maur au ralenti, enveloppée dans une longue robe, dans une ambiance presque onirique. En fond sonore résonne « Malibu », l’un des titres les plus emblématiques de Hole, sorti en 1998 sur l’album Celebrity Skin. Mais c’est surtout la légende choisie par Courtney Love qui intrigue : « Alors, on annonce la tournée aux enfants ? ».

La réponse de la bassiste canadienne ne s’est pas fait attendre. En commentaire, Melissa Auf der Maur a écrit : « Tout commence par l’amour éternel… ». Une phrase énigmatique qui suffit à nourrir les fantasmes d’une possible reformation.

Pourtant, l’histoire de Hole est jalonnée de ruptures et de retours avortés. Le groupe a marqué une première pause en 2002, avant de repartir brièvement sur les routes entre 2009 et 2012 avec une formation partiellement remaniée autour de Courtney Love. Depuis, le projet semblait définitivement clos.

Au fil des années, la chanteuse a entretenu une relation ambivalente avec l’idée d’une reformation. En 2019, elle déclarait au Guardian : « On parle sérieusement d’un retour », avant de calmer brutalement les attentes deux ans plus tard dans Vogue : « Une véritable reformation de Hole, c’est absolument impossible. Il faut vous y faire. »

Malgré ces déclarations contradictoires, certains signes laissent penser que les anciennes complices se rapprochent à nouveau. En 2024, Courtney Love et Melissa Auf der Maur sont retournées en studio ensemble pour la première fois depuis plus de vingt ans. Les deux musiciennes ont collaboré sur une reprise de « Song to the Siren », morceau culte de Tim Buckley.

Ce n’était d’ailleurs pas leur première réunion récente. En 2018, elles étaient déjà remontées sur scène ensemble à Hudson, dans l’État de New York, où elles avaient interprété plusieurs classiques de Hole, dont « Doll Parts » et « Miss World », déclenchant une vague de nostalgie chez les fans présents.

De son côté, Melissa Auf der Maur s’apprête à dévoiler un nouveau projet personnel. La bassiste a annoncé la sortie de son premier livre, Even The Good Girls Will Cry, présenté comme un mélange d’autobiographie, de carnet de voyage et d’ouvrage visuel psychédélique. Le livre, riche en photographies rares, paraîtra le 17 mars 2026 aux éditions Da Capo Press.

Alors simple clin d’œil nostalgique ou véritable teasing avant une annonce plus importante ? Pour l’instant, ni Courtney Love ni Melissa Auf der Maur n’ont confirmé quoi que ce soit. Mais une chose est sûre : avec quelques mots et une vidéo énigmatique, la chanteuse vient de rallumer une flamme que beaucoup de fans n’avaient jamais complètement laissée s’éteindre.