Billy Corgan veut gagner aux enchères les paroles manuscrites de 'Violet' de Courtney Love

Et il est prêt à tout pour pouvoir se les procurer !

Billy Corgan veut gagner les enchères !

Le charismatique leader des Smashing Pumpkins, Billy Corgan, fait une fois de plus parler de lui ! Alors qu’il a récemment exprimé son mécontentement face à sa sous-représentation dans les classements des meilleurs guitaristes du monde, le chanteur revient sur les réseaux sociaux avec un ton bien plus enjoué. Cette fois, il s’agit d’une vente aux enchères pour une bonne cause, à laquelle il participe activement.

L’objet de son intérêt ? Les paroles manuscrites de la chanson "Violet", morceau emblématique de Hole sorti en 1994. Cet événement caritatif est organisé dans le cadre d’une collecte de fonds pour la réserve naturelle Ellis Park, qui œuvre pour le sauvetage des animaux sauvages à Sumatra. L’organisation, fondée par Warren Ellis, musicien des Nick Cave & The Bad Seeds, espère récolter des fonds grâce à cette vente aux enchères qui se termine le 15 décembre.

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Billy explique sa motivation :

"Bonjour, chers amis. J’ai une annonce très spéciale à faire. Regardez ça. Je viens d’acheter mon billet pour la vente aux enchères de l’Ellis Park Wildlife Sanctuary pour les paroles de 'Violet' écrites par Courtney Love."

Il poursuit :

"J’ai acheté mon billet parce que j’aimerais gagner ces paroles. Je pense qu’il s’agit d’un gars que je connais un peu, et j’aimerais les mettre sur mon mur. Quoi qu’il en soit, soutenez ce projet si vous le souhaitez, Ellispark.org, et vous pouvez participer à la vente aux enchères, mais vous devez acheter un billet. J’ai acheté trois billets pour 20 dollars, alors je suis là pour gagner."

En complément, Billy Corgan a partagé une story Instagram citant une déclaration de Courtney Love au NME, dans laquelle elle décrit le contexte de la chanson :

"Il ne s’agit pas seulement de Billy Corgan, comme beaucoup pourraient le supposer ; ça évoque aussi le fait d’être assise sur l’escalier de secours de son appartement, en sirotant du vin bon marché et en prenant de la Vicodin (oh, la jeunesse !) pendant que le soleil de Chicago se couche, laissant derrière lui un ciel d’améthyste orné de bijoux."

Avec son style franc et direct, Billy a ajouté en légende :