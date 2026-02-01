KISS : comment Paul Stanley et Gene Simmons ont inventé l’un des noms les plus célèbres du rock

Le nom KISS figure parmi les plus reconnaissables de l’histoire du rock. Mais derrière cette appellation simple se cache une anecdote surprenante qui dit beaucoup du caractère et de l’esprit du groupe.

Avant d’être le nom associé à des millions de vinyles, t-shirts et décibels pyrotechniques, KISS n’était qu’une idée en gestation dans les rues de New York au début des années 1970. À l’origine, Paul Stanley et Gene Simmons jouaient avec un groupe appelé Wicked Lester, mais sans véritable identité forte. Après plusieurs formations, recrutements et essais de style, ils étaient à la recherche d’un nom capable de sortir du lot.

C’est au cours d’une conversation que Peter Criss évoque une ancienne formation baptisée Lips. L’association de cette référence et d’une envie de quelque chose de plus percutant pousse Stanley à proposer simplement "Kiss". Le nom est immédiatement adopté, sans signification dramatique, contrairement à certaines rumeurs, mais seulement parce qu’il sonnait bien, qu'il était facile à retenir et pouvait être interprété de différentes manières, d'où le baiser passionné à la "kiss of death".

Le logo emblématique, avec ses deux S stylisés évoquant des éclairs, sera ensuite dessiné par Ace Frehley, ajoutant une touche visuelle aussi iconique que le nom lui-même.

Ainsi est né KISS, un nom simple mais universel, devenu la signature d’un groupe légendaire, capable de transformer un mot apparemment banal en l’une des marques les plus durables du rock mondial.