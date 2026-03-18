Chuck Berry : Le jour où il a "appris" le rock aux The Beatles !

Le 18 mars marque la disparition d’une figure fondatrice de la musique moderne : Chuck Berry, véritable architecte du rock’n’roll.

Le 18 mars marque la disparition d’une figure fondatrice de la musique moderne : Chuck Berry, véritable architecte du rock’n’roll. Si son influence sur des générations d’artistes est aujourd’hui incontestable, une anecdote en particulier illustre à quel point même les plus grandes stars restaient, face à lui, de simples élèves.

Et parmi eux : les Beatles.

Quand les Beatles reprenaient leur maître

Au début des années 60, les Beatles ne sont encore qu’un groupe en pleine ascension. Sur scène, ils enchaînent les reprises de rock américain, et parmi leurs références principales, un nom revient sans cesse : Chuck Berry.

Des titres comme “Roll Over Beethoven” ou “Johnny B. Goode” font partie de leur répertoire. À travers ces morceaux, ils apprennent les bases : le groove, l’énergie, le sens du riff et cette manière unique de raconter des histoires en musique.

Mais pour Berry, une chose est claire : jouer du rock’n’roll, ce n’est pas juste reprendre des accords. C’est une attitude, une précision, un sens du rythme presque instinctif.

La rencontre : un choc des générations

Lorsque les Beatles croisent enfin la route de leur idole, l’admiration est totale… mais pas forcément réciproque.

Chuck Berry, connu pour son caractère exigeant et parfois distant, observe ces jeunes Britanniques avec une certaine réserve. Pour lui, beaucoup de groupes de la British Invasion doivent encore prouver qu’ils maîtrisent réellement l’essence du rock.

Il ne suffit pas d’imiter : il faut comprendre.

Le moment culte avec John Lennon

L’anecdote la plus célèbre reste celle de 1972, lors d’une apparition télévisée où John Lennon partage la scène avec Chuck Berry.

Tout semble bien se passer… jusqu’à ce que Lennon enchaîne les morceaux sans prévenir Berry, incluant des paroles légèrement plus osées que prévu.

Sur les images, devenues mythiques, on aperçoit alors Berry lancer un regard froid, presque désapprobateur, à Lennon en plein live.

Un instant suspendu.

Un regard qui en dit long.

Une leçon de rock’n’roll

Ce moment, à la fois drôle et tendu, résume parfaitement la relation entre Chuck Berry et ceux qu’il a inspirés :

D’un côté, des artistes comme les Beatles , fascinés par son génie

De l’autre, un pionnier exigeant, refusant de voir son héritage dilué

Car pour Berry, le rock’n’roll n’était pas qu’un style musical. C’était une culture, une rigueur, presque une discipline.

Un héritage éternel

Aujourd’hui encore, l’ombre de Chuck Berry plane sur toute l’histoire du rock. Sans lui, pas de riffs légendaires, pas de storytelling adolescent, pas de cette énergie brute qui a défini des décennies de musique.

Et même les plus grands, des Beatles à leurs successeurs, auront toujours été — à un moment donné — ses élèves.

Le 18 mars, plus qu’une date, reste un rappel :

le rock’n’roll a eu un professeur… et il s’appelait Chuck Berry.