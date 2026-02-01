Quand le morceau Across the Universe des Beatles a conquis l’Espace

La NASA a réalisé l’un des gestes les plus symboliques de l’histoire du rock : envoyer une chanson des Beatles dans l’espace.

Le 4 février 2008, la NASA a réalisé l’un des gestes les plus symboliques de l’histoire du rock : envoyer une chanson des Beatles dans l’espace. Pas n’importe laquelle. Across the Universe, morceau à la fois mystique, poétique et profondément cosmique, est devenu la première chanson transmise intentionnellement dans l’espace lointain.

Un moment suspendu entre science, culture pop et légende musicale.

Un message d’amour interstellaire

Diffusée via le Deep Space Network, le système de communication de la NASA utilisé pour les missions spatiales les plus éloignées, Across the Universe a été envoyée en direction de l’étoile Polaris, située à plus de 430 années-lumière de la Terre.

L’événement célébrait à la fois les 40 ans du morceau, les 50 ans de la NASA et les 50 ans du Deep Space Network. Un alignement parfait pour un titre dont le refrain répète comme un mantra :

“Nothing’s gonna change my world.”

Pourquoi ce morceau des Beatles ?

Écrite par John Lennon en 1967, Across the Universe est sans doute l’une des chansons les plus spirituelles et contemplatives des Beatles. Inspirée par la méditation transcendantale, elle évoque le temps, l’infini, la conscience et le flux de l’univers.

Un choix évident pour représenter l’humanité face à l’inconnu cosmique.

Paul McCartney valide (et salue les aliens)

Informé du projet, Paul McCartney n’a pas caché son enthousiasme. Le bassiste des Beatles a salué l’initiative de la NASA avec humour et bienveillance :

“Amazing! Well done, NASA! Send my love to the aliens. All the best, Paul.”

Une phrase devenue culte, à l’image de cet instant où le rock britannique a franchi les frontières de la Terre.

Le rock plus fort que la gravité

Avec cette transmission historique, les Beatles sont devenus le premier groupe de rock à voyager dans l’espace. Un symbole puissant : plus de 40 ans après leur séparation, leur musique continue de traverser le temps, les générations… et désormais le cosmos.

Across the Universe n’a pas seulement conquis les charts, les cœurs et l’histoire du rock.

Il a conquis l’Espace.