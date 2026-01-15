Paul McCartney dévoile la bande-annonce de son documentaire sur sa vie après les Beatles !

Ça s'appelle "Man On The Run" et ça sortira le 27 février 2026 sur Prime Vidéo.

Quand on parle de carrière légendaire dans le rock, impossible de ne pas citer Paul McCartney. Révélé au monde entier grâce aux Beatles, le musicien britannique ne peut pourtant pas être résumé à ce seul chapitre de sa vie. Après la séparation du groupe le plus mythique de l’histoire, McCartney a su se réinventer, d’abord avec Wings, puis à travers une carrière solo aussi riche que respectée.

À 83 ans, le chanteur et guitariste a clairement des décennies d’histoires à raconter. Et c’est précisément ce que promet son nouveau documentaire intitulé Man On The Run, dont la bande-annonce vient tout juste d’être dévoilée. Le film sera disponible sur Prime Video à partir du 27 février.

La renaissance après les Beatles

Le documentaire se concentre sur une période charnière : la vie de Paul McCartney après les Beatles, suite à la séparation du groupe en 1970. Une rupture artistique et émotionnelle difficile, que l’artiste évoque avec une grande sincérité dans la bande-annonce :

« Je me suis senti très déprimé, mais j’ai eu beaucoup de chance, car j’avais Linda. »

C’est aux côtés de sa femme Linda McCartney qu’il fonde alors le groupe Wings, un projet à la fois musical et profondément personnel, né dans une période de doute mais porté par l’envie de repartir de zéro.

L’épopée Wings, de l’ombre à la lumière

La bande-annonce retrace également l’évolution de Wings, depuis les débuts compliqués avec l’album Wild Life, jusqu’à la consécration avec Band On The Run, leur troisième disque devenu culte. Le documentaire promet de plonger les spectateurs dans les coulisses des tournées, avec des images intimes, des archives rares et même des morceaux inédits.

Un regard brut et authentique sur un groupe souvent sous-estimé, mais pourtant essentiel dans l’histoire du rock des années 70.

John Lennon, entre amour et fractures

Autre moment fort du documentaire : Paul McCartney revient sur la détérioration de sa relation avec John Lennon après la fin des Beatles. Une relation complexe, faite de tensions, de disputes, mais aussi d’un lien indestructible :

« Nous avions eu des disputes et tout ça, mais nous nous étions aimés toute notre vie. »

Des mots forts, qui résument parfaitement l’histoire de deux génies liés à jamais par la musique.

Avec Man On The Run, Paul McCartney offre bien plus qu’un simple documentaire musical : un témoignage humain, intime et nécessaire, sur la reconstruction après la chute du plus grand groupe de tous les temps. Un rendez-vous immanquable pour tous les fans de rock, de Beatles… et d’histoires vraies.