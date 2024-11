Les Beatles aux Grammy Awards : la polémique du futur

"Now and then" sera le premier titre nominé aux Grammy Awards ayant eu recours à l'intelligence artificielle et forcément, ça ne plait pas du tout à tout le monde.

Des Grammys scrutés de près

On aura eu une année 2024 très active dans la musique, et en particulier dans le monde du rock et du metal, avec beaucoup de groupes cultes qui ont annoncé leur retour sur le devant de la scène. On pense évidemment à Linkin Park, à The Cure, à Oasis et bien d'autres encore. Du coup, la cérémonie des Grammys promet d'être assez intéressante à suivre cette année. La liste des nominés pour les Grammy Awards vient d'ailleurs de tomber, et à peine révélée, la liste fait déjà polémique. En cause ? La nomination des Beatles, pour leur morceau "Now and Then", ce qui ne plait pas du tout à une grande majorité des artistes actuels et des fans.

Une nomination qui fait scandale

En effet, les Beatles ont été nominés pour leur titre "Now and Then" dans la catégorie "Record Of The Year", mais aussi l'autre catégorie "Best Rock Performance". Une possibilité de récompense qui met les fans dans un bel état de rage, pour plusieurs raisons, et notamment le fait que c'est l'Intelligence Artificielle qui a servi à isoler la voix de John Lennon de son piano sur la démo qui a servi de base à la création du titre. C'est donc le premier morceau réalisé à l'aide de l'Intelligence Artificielle à être nommé dans une cérémonie de récompense.

The Beatles' 'Now and Then' has officially been nominated for both Record of the Year and Best Rock Performance at the 2025 Grammy Awards.



John Lennon's 1977 demo tape was worked on by Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr in 1995, and was finally completed in 2023. pic.twitter.com/HAJmaJmmw9 — The Beatles Earth (@BeatlesEarth) November 8, 2024

Une autre raison qui provoque la colère des fans à propos de cette nomination, c'est que George Harrison et John Lennon, décédés en 2001 et 1980, ne remplissent pas les conditions pour pouvoir être éligibles à un Grammy Awards puisqu'ils n'ont pas apporté d'éléments nouvellement enregistrés à la chanson. On retrouve donc uniquement Ringo Starr et Paul McCartney nominés aux Grammy, ce qui n'est clairement pas le groupe des Beatles au grand complet.

La cérémonie aura lieu le 2 février à Los Angeles, et on imagine que cette année elle va faire beaucoup, beaucoup parler !