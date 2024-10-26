Ce jour où : les Beatles ont fumé dans les toilettes de Buckingham Palace

C'était le 26 octobre 1965.

Cérémonie historique pour les Beatles

Imaginez un peu la situation : vous êtes quatre copains anglais, et votre groupe connaît un succès fulgurant dans la musique. Un succès tellement important qu'un jour, vous recevez une invitation officielle de la Reine de votre pays pour recevoir une distinction honorifique, davantage réservée aux vétérans ou aux citoyens qui ont rendu des services remarquables à la nation. Cette situation, c'est celle que les Beatles ont vécu le 26 octobre 1965, une première historique puisque c'est la première fois que des musiciens recevaient cette précieuse distinction.

Ce jour-là, les quatre garçons arrivent, stressés comme jamais, et on les comprend. Devant une foule en délire, qui se pressait devant le Palais de Buckingham, les Beatles se voient remettre leur médaille, sous les applaudissements. Une cérémonie historique, qui a marqué l'histoire du groupe, devenant une icône culturelle pour le pays, mais aussi pour le monde entier.

La provocation de John Lennon

Pourtant, derrière cette journée, il y a de nombreuses controverses, à commencer par le fait que certains personnes estimaient que les musiciens n'avaient pas à recevoir de médailles. Certains anciens médaillés ont même renvoyé leurs médailles en signe de protestation, estimant que les quatres garçons ne la méritaient pas.

"À l'origine, c'étaient les anciens combattants qui y avaient droit. Quand les Beatles ont eu leur médaille, plusieurs anciens combattants ont renvoyé la leur, en signe de protestation, car cela donnait une autre image de cette distinction" - Julien Bitoun, journaliste et musicien, spécialiste du rock.

Mais il y a eu une autre polémique autour de cette journée. En effet, John Lennon, que l'on connaît pour son esprit contestataire et provocateur, a affirmé bien des années plus tard qu'à cause du stress, lui et ses petits copains s'étaient retrouvé dans les toilettes de Buckingham pour fumer un peu et se détendre. Et quand on dit fumer, on ne parle pas de cigarettes ! Pour autant, ce détail a très rapidement été démenti par ses anciens collègues, comme George Harrison, qui a souligné que "nous avons fumé une cigarette, nous étions tous fumeurs à l'époque."

Une nouvelle plutôt contradictoire, quand on sait que les Beatles consommaient régulièrement du cannabis, notamment lors du tournage de leur deuxième film "Help".

“À cette époque, nous fumions de la marijuana au petit-déjeuner. Personne ne pouvait communiquer avec nous, on avait les yeux vitreux et on gloussait tout le temps.” - John Lennon

Alors, joint ou pas joint ? Quoi qu'il en soit, cette histoire a marqué d'une nouvelle pierre la légende du groupe anglais.