Beatles : Paul McCartney joue "Now and Then" en live

Paul McCartney enfin de retour sur scène

 

On avait eu un peu peur lors de l'annonce de soucis de santé du côté de Paul McCartney. Mais à 82 ans, c'est normal d'avoir quelques alertes et l'homme multi-tâches des Beatles est désormais de nouveau sur pieds, prêt à reprendre sa tournée, “Got Back”, avec même plusieurs dates prévues en Europe après 6 ans d'absence (dont certaines en France). Alors qu'un concert était prévu à Montevideo, en Uruguay, le 1er octobre, l'artiste a été filmé la veille du concert pendant qu'il faisait les balances, alors qu'il interprétait le tout dernier morceau des Beatles, “Now and Then”.

 

Un morceau né grâce à l'Intelligence Artificielle

 

Souvenez-vous, “Now and Then”, c'est le morceau qui avait fait le buzz lors de sa sortie à la fin de l'année 2023. Tantôt décrié, tantôt adoré par les fans, pour une raison bien simple : le titre avait été finalisé grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, afin de recréer la voix de John Lennon de la manière la plus fidèle possible grâce à des enregistrements lorsqu'il chantait la démo du morceau en studio, à la fin des années 70. 

 

 

Les fans avaient du mal à croire que le morceau pourrait un jour être joué en live, pourtant, on a bien aperçu Paul McCartney pousser la chansonnette et jouer quelques notes, guitare à la main, pendant les préparatifs de son concert en Uruguay. Il devrait donc être intégré à la setlist et on a hâte de voir ce que ça va donner devant une salle ou un stade rempli de monde !

 