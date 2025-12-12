Queen : A cause des problèmes de santé de Brian May, le groupe ne fera plus de tournées mondiales !

Une annonce qui résonne comme un choc pour des millions de fans, mais qui s'explique par l’état de santé fragile du guitariste légendaire.

C’est une page qui se tourne pour l’un des plus grands groupes de l’histoire du rock. L’épouse de Brian May, Anita Dobson, vient de confirmer que Queen ne repartira plus sur de vastes tournées planétaires. Une annonce qui résonne comme un choc pour des millions de fans, mais qui s'explique par l’état de santé fragile du guitariste légendaire.

Brian May, affaibli mais toujours debout

À 78 ans, Brian May a traversé une période particulièrement difficile. Entre soucis cardiaques et attaque cérébrale l’année dernière, le musicien a dû revoir ses priorités. Selon Anita Dobson, cette réalité impose désormais un rythme plus calme :

« Ils feront de petites choses, mais plus de grandes tournées », confie-t-elle au Mirror.

Avant d’ajouter en toute simplicité : « Nous vieillissons tous. »

Ces mots confirment ce que beaucoup craignaient : le groupe ne pourra plus assurer les marathons de concerts qui ont fait sa réputation depuis les années 70.

Queen, toujours vivant… mais autrement

Ces déclarations rejoignent celles de Roger Taylor, qui s’était exprimé plus tôt dans Rolling Stone. Le batteur, lui aussi conscient du poids des années, affirmait que ni lui, ni May, ni Adam Lambert n’avaient l’intention de faire une « tournée d’adieux » au sens classique du terme.

« Je ne pense pas que nous ayons fini », déclarait-il. « Mais il arrivera un moment où ce sera le cas. »

Autrement dit : Queen n’arrête pas la musique, mais tourne le dos à la vie de tournée telle qu’on la connaît.

Un héritage intact, une nouvelle ère qui commence

Si les épiques tournées mondiales appartiennent désormais au passé, Queen n’a pas dit son dernier mot. Le groupe continuera à apparaître ici et là, pour des concerts exceptionnels, des événements spéciaux ou des projets uniques. Une manière de prolonger la légende sans mettre en danger la santé de Brian May, pilier musical et émotionnel de la formation.

Les fans devront donc faire leur deuil des stades pleins à craquer… mais pourront encore espérer des moments forts, plus rares, plus précieux.