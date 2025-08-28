Queen : Brian May revient sur la possibilité de nouveaux morceaux avec Roger Taylor !

Il pourrait avoir déjà des morceaux sous le coude !

Alors qu’il se remettait de ses problèmes de santé survenus fin 2024, dans sa maison de campagne où – selon sa femme Anita Dobson – il se ressource en « nourrissant les renards et les blaireaux », Brian May a surpris les fans de Queen lors d’une récente interview donnée à Mojo. Le guitariste emblématique a évoqué pour la première fois la possibilité de voir naître de nouvelles chansons de Queen, en collaboration avec Roger Taylor :

« C’est possible. Roger Taylor et moi écrivons, échangeons des idées et enregistrons constamment dans nos studios. Je pourrais avoir une nouvelle chanson de Queen sous les yeux en ce moment même. Cela dépend si c’est une idée qui atteint sa maturité ; c’est comme une graine qui pousse. »

Une complicité créative qui dure depuis Smile

Depuis la fin des années 1960, époque où ils ont formé Smile, Brian May et Roger Taylor entretiennent une alchimie artistique unique. Le guitariste a confié que, malgré des décennies de carrière, présenter une composition restait pour lui un moment délicat :

« Chaque fois que je devais présenter une chanson aux autres, j’étais toujours très nerveux parce que j’avais peur qu’ils ne l’aiment pas. C’est quelque chose qui n’a jamais changé, même après tant d’années. »

De son côté, Roger Taylor est revenu sur la dynamique créative qui animait les quatre membres du groupe :

« Brian et moi avions quelques avantages sur John Deacon, c’était plus difficile pour lui parce qu’il n’est pas chanteur. Mais Freddie l’a beaucoup aidé pour l’écriture des chansons. Il nous a tous aidés. On lui disait : "Tu es le leader du groupe" et il répondait : "Non, je suis le chanteur." »

L’union créative renforcée à partir de The Miracle

À partir de l’album The Miracle en 1989, Queen avait pris la décision de signer collectivement ses morceaux, une initiative qui a soudé encore plus leurs talents. Brian May cite l’exemple poignant de "The Show Must Go On", écrit pour Innuendo (1991) :

« Je me souviens quand j’écrivais "The Show Must Go On" et que je l’ai fait écouter à Freddie. Il était déjà malade et je ne voulais pas lui dire que la chanson était pour lui, mais c’était évident. Cet après-midi-là, nous avons écrit un couplet ensemble. Quelques semaines plus tard, il est venu au studio, a bu deux vodkas et m’a dit : "Écoute la cassette, je veux chanter." »

La puissance vocale de Freddie Mercury, combinée à son charisme de rock star, cachait pourtant une personnalité beaucoup plus fragile :

« C’était l’une des personnes les plus timides que j’aie jamais rencontrées, mais quand il se laissait emporter par son enthousiasme, personne ne le remarquait. Il avait des idées incroyables, que nous encouragions toujours. Certaines étaient brillantes, d’autres moins. »

L’anecdote inédite : quand Freddie voulait rivaliser avec Michael Jackson

Brian May a également partagé une histoire jusque-là méconnue, révélant l’esprit fantasque de Freddie Mercury :

« Un jour, il nous a dit : "Avez-vous vu Michael Jackson ? Il a fait un album intitulé Bad. Je veux appeler notre prochain album Good !" John, Roger et moi nous sommes regardés et avons dit : "Tu ferais peut-être mieux d’y réfléchir un instant, Freddie." Qui sait, peut-être avait-il raison. »

Vers un retour de Queen en studio ?

Ces confidences relancent l’espoir d’un retour de Queen en studio. Si rien n’est encore confirmé, Brian May et Roger Taylor semblent prêts à laisser germer de nouvelles idées, dans l’esprit d’une collaboration qui, depuis plus de cinquante ans, a marqué l’histoire du rock.