Brian May va mieux après son AVC, selon les confidences de sa femme

Anita Dobson a partagé des nouvelles encourageantes sur l'état de santé de son mari.

Brian May, le célèbre guitariste de Queen, se remet progressivement d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en septembre 2024. Sa femme, Anita Dobson, a récemment partagé des nouvelles encourageantes sur l'état de santé de son mari.

L'AVC léger subi par Brian May avait temporairement affecté l'usage de son bras gauche, crucial pour son jeu de guitare. Cependant, Anita Dobson a révélé que son mari faisait des progrès significatifs dans sa récupération.

Selon Anita, Brian a retrouvé l'usage de son bras gauche et fait désormais au piano à la maison. Elle a notamment dit que Beethoven semblait être une source d'inspiration particulière pour lui durant cette période de convalescence.

La rééducation de Brian May s'est déroulée par étapes. Il a d'abord attendu de récupérer un peu avant de reprendre doucement la guitare acoustique. Ce processus lui a permis de réentraîner ses muscles et de rétablir la connexion entre son cerveau et son bras gauche.

Bien que la date exacte de son retour sur scène ne soit pas encore connue, les progrès réalisés par Brian May sont encourageants pour ses fans et pour l'industrie musicale en général.

Ce n'est pas la première fois que Brian May fait face à des problèmes de santé. En 2020, il avait déjà été victime d'une crise cardiaque qui avait nécessité une intervention médicale.