Queen : Brian May s'associe avec Benson Boone pour interpréter "Bohemian Rhapsody" sur scène !

Les fans ont été pris par surprise pour un moment inoubliable

Le légendaire guitariste de Queen, Brian May, a rejoint le chanteur américain Benson Boone sur scène pour une performance absolument époustouflante à l’O2 Arena de Londres. Ce deuxième concert londonien de Boone – sur les trois prévus – s’est terminé en apothéose avec un rappel qui a littéralement enflammé la foule : une interprétation vibrante du mythique "Bohemian Rhapsody", suivie du tube planétaire de Boone, "Beautiful Things".

La soirée a atteint son point culminant lorsque Boone, installé au piano, a entonné les premières notes du classique de Queen. Le public retint son souffle avant de voir Brian May apparaître sur scène, guitare en main. L’icône du rock a alors offert un solo incandescent, acclamé par une salle en délire – un contraste saisissant avec leur précédente collaboration à Coachella, qui avait reçu un accueil plus mitigé.

Avec humour, Boone s’est adressé à la foule : « Voilà comment le public devrait réagir en voyant Brian May ! » Une phrase accueillie par un tonnerre d’applaudissements.

Le duo a ensuite clôturé la soirée sur une version puissante de "Beautiful Things", sublimée par un solo inédit du guitariste de Queen. Un final grandiose qui a confirmé la chimie artistique entre les deux musiciens, et offert aux fans une nuit inoubliable à l’O2 Arena.

Un moment suspendu où deux générations de musiciens se sont rencontrées, unies par la passion du rock et le respect d’un héritage musical légendaire.