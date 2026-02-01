The Beatles : "I Want to Hold Your Hand", le morceau qui a envoyé la Beatlemania aux États-Unis

Le 1er février 1964 reste une date historique dans l’histoire de la musique rock.

Le 1er février 1964 reste une date historique dans l’histoire de la musique rock. Ce jour-là, les Beatles atteignaient pour la première fois la première place du Billboard Hot 100 avec leur single "I Want to Hold Your Hand", marquant le véritable début de la Beatlemania américaine.

Écrite par John Lennon et Paul McCartney, cette chanson représentait parfaitement le mélange unique de pop accrocheuse, de rock’n’roll et d’énergie juvénile qui caractérisait le groupe. Avec son rythme entraînant, ses harmonies vocales parfaites et ses paroles simples mais universelles, "I Want to Hold Your Hand" a rapidement conquis le cœur des jeunes Américains.

Ce succès a ouvert la voie à l’arrivée des Fab Four sur le sol américain quelques jours plus tard, le 7 février 1964, lorsqu’ils ont débarqué à New York pour leur tournée légendaire. Leur apparition dans The Ed Sullivan Show le 9 février a été vue par plus de 73 millions de téléspectateurs, propulsant la Beatlemania à un niveau jamais atteint auparavant.

Aujourd’hui, 62 ans plus tard, "I Want to Hold Your Hand" reste un symbole intemporel de l’impact culturel des Beatles, et un témoignage de la manière dont une simple chanson peut bouleverser l’histoire de la musique populaire. Pour les fans de rock, ce morceau n’est pas seulement un classique : c’est le catalyseur d’une révolution musicale mondiale.