Kiss : On connaît officiellement la cause du décès d'Ace Frehley

Le rock encore en deuil a enfin la réponse !

La légende du hard rock est partie, et le monde de la musique continue d’encaisser le choc. La cause officielle du décès d’Ace Frehley, guitariste historique et cofondateur de KISS, vient d’être révélée, confirmant les circonstances tragiques de sa disparition. Frehley s’est éteint le 16 octobre, à l’âge de 74 ans, laissant derrière lui un héritage monumental et un vide immense chez les fans.

Un accident tragique confirmé

Selon le médecin légiste du comté de Morris, information relayée par TMZ, Ace Frehley est décédé des suites d’un traumatisme crânien provoqué par une chute accidentelle.

Le rapport médical détaille la violence du choc : multiples contusions, fractures du crâne, hémorragies, hématome sous-dural, et même des signes d’un AVC antérieur. Des éléments qui confirment que l’accident a été brutal et fatal.

Un dernier adieu dans l’intimité

Le guitariste a été inhumé le 22 octobre au cimetière de Woodlawn, dans le Bronx, auprès de ses parents, comme il l’avait toujours souhaité.

La veille, une cérémonie privée a été organisée au Sinatra Memorial Home, à Yonkers. Famille, proches et amis étaient présents, mais aussi les figures fondatrices de KISS : Paul Stanley, Gene Simmons et Peter Criss, venus saluer une dernière fois celui qui fut un pilier essentiel de l’aventure du groupe.

Ace Frehley : le Spaceman qui a changé le rock

Né Paul Daniel Frehley en 1951, Ace cofonde KISS en 1973. Très vite, son personnage du “Spaceman”, reconnu pour son maquillage iconique et son jeu de guitare, devient l’une des signatures visuelles et sonores du groupe.

Il contribue aux neuf premiers albums du quatuor avant de s’en éloigner en 1982. Mais en 1996, il fait un retour triomphal pour la tournée de reformation. En 2014, lui et les membres originaux sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, scellant définitivement leur place dans l’histoire du rock.

Une carrière solo prolifique jusqu’au bout

Même en dehors de KISS, Ace Frehley n’a jamais cessé de créer. En 2024, il publie 10,000 Volts, un album d’inédits salué par les fans pour son énergie brute et ses sonorités rappelant ses meilleures années.

Il travaillait également sur Origins Vol. 3, un nouveau volet de reprises des titres qui ont forgé son identité musicale.

Une renaissance personnelle

Sobre depuis 2006 après des années marquées par l’excès, Ace racontait souvent combien sa fille Monique avait joué un rôle central dans son changement de vie. Une lutte contre ses démons qu’il menait avec fierté, symbolisant une seconde naissance pour l’artiste comme pour l’homme.