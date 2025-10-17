Kiss : Ace Frehley le guitariste emblématique du groupe est décédé !

Le monde du rock est en deuil !

Le monde du rock est en deuil. L’un de ses héros les plus mythiques, Ace Frehley, le guitariste emblématique de Kiss, est mort à 74 ans. L’annonce a bouleversé des générations de fans à travers la planète. D’après l’un de ses représentants, le musicien s’est éteint paisiblement chez lui, à Morristown, dans le New Jersey, entouré des siens, après une chute récente.

« Dans ses derniers instants, nous avons eu la chance de pouvoir l’entourer de mots, de pensées, de prières et d’intentions d’amour (…) alors qu’il quittait cette terre », ont déclaré ses proches dans un communiqué bouleversant. « L’ampleur de sa disparition est d’une proportion épique et dépasse l’entendement, mais la mémoire d’Ace continuera de vivre pour toujours ! »

L’âme électrique de Kiss

Né en 1951 à New York, Ace Frehley avait ce quelque chose de brut, de sauvage, de sincère — l’essence même du rock’n’roll. En rejoignant Kiss en 1973, il a contribué à forger le son et l’image légendaires du groupe, reconnaissable entre mille avec ses maquillages spectaculaires et ses riffs incendiaires.

C’est lui, le “Spaceman”, ce personnage cosmique armé d’une guitare prête à décoller. Derrière le mythe, Ace Frehley a imprimé sa patte sur des titres devenus cultes : “Shock Me”, “Cold Gin”, “Parasite” ou encore “Rocket Ride”. Sa guitare explosive, son jeu instinctif et son charisme scénique ont fait de lui l’un des solistes les plus influents de l’histoire du rock.

Une carrière solo après Kiss

Mais en 1982, les tensions au sein du groupe deviennent intenables. Lassé des conflits internes et du rythme infernal des tournées, Ace Frehley quitte Kiss pour se lancer dans une carrière solo. Un choix audacieux qui lui permettra de réaffirmer sa liberté artistique.

Son premier album, “Frehley’s Comet”, sort en 1987 et rencontre un vrai succès critique. Il y prouve qu’il n’a rien perdu de son feu intérieur. Dans les années 2000, il revient épisodiquement sur le devant de la scène, multipliant les concerts et collaborations tout en restant fidèle à son identité : guitare, distorsion, et attitude rock sans compromis.

Un héritage gravé dans le marbre du rock

L’héritage d’Ace Frehley dépasse les frontières du groupe. Il a inspiré des générations entières de guitaristes — de Dave Grohl à Slash, tous saluent aujourd’hui celui qui a su marier virtuosité et insoumission.

Au-delà du maquillage et des effets pyrotechniques, Ace Frehley restera le cœur électrique de Kiss, celui qui a donné à la formation new-yorkaise sa vibration la plus authentique. Sa disparition marque la fin d’une ère, mais sa légende continuera de résonner sur toutes les scènes où le rock brûle encore.

Car même disparu, Ace Frehley n’a pas dit son dernier mot : sa guitare rugit toujours, quelque part, dans les étoiles.