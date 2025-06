Qui jouera le rôle de Paul Stanley dans le biopic sur KISS ?

Le nom qui circule à l'heure actuelle a de quoi surprendre les amateurs de rock !

Voilà maintenant plusieurs années que le projet du biopic sur le groupe KISS est dans la boucle, et que les fans trépignent à l'idée d'en apprendre davantage sur le sujet. Annoncé pour 2024, "Shout It Out Loud" semble bien parti pour être de nouveau décalé, à l'image d'un autre biopic sur une icône de la chanson, aka Michael Jackson.

Mais cette fois-ci, on a quand même du nouveau, et notamment sur le casting. Si pour le moment, l'acteur qui campera Gene Simmons, celui-là même qui a récemment fait payer un fan 12 000 dollars pour devenir son "roadie", n'a pas été choisi, un nom ressort de plus en plus quant à la personne qui incarnera Paul Stanley : Nick Jonas. Oui oui, vous avez bien lu : c'est bien l'un des trois frères des Jonas Brothers qui devrait interpréter le célèbre musicien. Selon le média Deadline, c'est lui même qui chanterait les parties de Paul Stanley.

Aux commandes de ce projet ? Le scénario est signé Darren Lemke, avec l'implication du label Universal Music Group. mais aussi de la société de production STX et la société suédoise Pophouse, qui travaille sur les hologrammes de Kiss.

"Il s’agit d’un biopic sur les quatre premières années de KISS. [...]. Nous ne faisons que commencer. Nous l’avons déjà vendu, il est déjà fait, nous avons un réalisateur, McG." - Doc McGhee, le manager de KISS, interview en 2023 Un choix à la fois audacieux et qui promet de belles surprises, quand on sait que le style, très pop-rock, des Jonas Brothers, est assez éloigné de l'univers rock et déjanté de KISS. Si le chanteur s'est davantage fait connaître dans ses rôles pour des séries Disney Channel et pour ses rôles à Broadway, on l'a aussi déjà vu dans de nombreux blockbuster, notamment Chaos Walking, Love Again, Jumanji, Midway et Chaos Walking.

A l'heure actuelle, le tournage n'a pas encore commencé, et devrait prendre encore un peu de temps : Nick Jonas est actuellement en pleine tournée avec ses deux frères Kevin et Joe pour fêter les 20 ans du groupe.