Kiss dévoile une vidéo de 20 minutes sur leur tout dernier concert

Kiss fait définitivement partie des légendes du hard rock et si on devait faire un classement parmi ces légendes, ils ne seraient sans doute pas derniers. Avec leur talent musical, mais surtout le côté scénique, leurs maquillages, leurs costumes, leurs scénographie, ils auront marqué l'esprit des fans de cette musique, de manière durable. Et avec 60 millions de disques vendus, on peut dire qu'ils vont rester dans les esprits pendant encore longtemps. Par contre, vous ne les verrez plus jamais sur scène : le groupe a annoncé fin 2023 qu'ils arrêtaient leurs tournées. Mais ils ont quand même voulu faire plaisir aux fans, en dévoilant une vidéo qui va en rendre plus d'un nostalgique.

Un dernier show incroyable

La vidéo a été postée très récemment sur leur chaîne Youtube. Elle nous montre les 20 premières minutes du tout dernier concert de Kiss, le 2 décembre 2023, au célèbre Madison Square Garden à New-York. Un spectacle assez grandiose et un moment très solennel pour les fans et pour Kiss, avec un début en fanfare et les artistes qui semblent descendre du ciel.

Un moment assez touchant, même pour ce gros dur de Gene Simmons, qui avait déclaré à Classic Rock avant ce concert d'adieu :

Je sais que je serai fier et impatient de monter sur cette scène pour la toute dernière fois. Mais je suis aussi raisonnablement sûr que je vais pleurer sur scène comme une fillette de douze ans qui s’est fait larguer par son premier petit ami. On m’appelait M. Spock quand j’étais enfant, parce que je n’étais pas aussi émotif que les autres, j’étais toujours assez tendu et direct dans les affaires de cœur. Mais ces dernières semaines, quand j’ai vu un enfant de cinq ans habillé comme moi, maquillé comme moi, assis sur les épaules de son père, lui aussi habillé comme moi, et que j’ai vu cet enfant me tirer la langue, me copier ? Plus d’une fois récemment, je l’avoue, j’ai dû tourner le dos, parce que, vous savez, les hommes ne sont pas censés pleurer.

Ce n'est toutefois pas la fin complète des aventures de Kiss sur scène, puisque le groupe a affirmé vouloir "révolutionner le monde des concerts", en se faisant remplacer par des avatars virtuels à partir de 2027. A voir si les avatars virtuels arriveront à être aussi marquants auprès du public...