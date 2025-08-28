Kiss : Gene Simmons dévoile sa (grosse) fortune !

“Deux ou trois générations sont à l’abri”

Gene Simmons a deux grandes passions. La première, c’est évidemment le rock. C’est dans ses veines, et sa carrière légendaire avec Kiss en est la preuve éclatante. Mais il y a aussi une autre obsession qui ne l’a jamais quitté : l’argent.

Celui qui est en clash avec Axl Rose depuis près de 30 ans n’a jamais caché son rapport très particulier avec la richesse. On se souvient notamment de l’épisode où il avait fait payer un fan 12 000 dollars pour avoir le privilège d’être son roadie. Une info qui avait fait polémique et été mal interprétée par certains, mais que Simmons assume pleinement : selon lui, c’était « une très bonne idée ».

Récemment invité du podcast "TheHoneyDrew", le bassiste historique est revenu sans détour sur sa vision de l’argent :

“J’ai organisé mes finances de façon à ce que deux ou trois générations après moi soient à l’abri pour le reste de leur vie“.

Une déclaration qui en dit long sur sa stratégie. Depuis des décennies, Simmons construit une véritable sécurité financière à long terme. Comment ? En diversifiant ses placements, notamment dans la cryptomonnaie et dans l’immobilier, deux domaines qui lui ont rapporté gros.

Souvent qualifié de radin, le musicien ne s’en offusque pas, bien au contraire :

“Quand on me traite de radin, je réponds : ‘Merci, ça veut dire que je suis intelligent. On verra bien qui rira le dernier’”.

Toujours aussi provocateur, Gene Simmons prouve encore une fois qu’au-delà de la scène, il reste un véritable homme d’affaires. Pour lui, la fortune n’est pas une fin en soi, mais une assurance : que son nom et sa descendance vivent aussi longtemps que l’héritage musical de Kiss.