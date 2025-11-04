Kiss : Ace Frehley bientôt astronaute d'honneur à la NASA ? Une pétition est lancé !

C'était le plus grand rêve du légendaire guitariste mort le 16 octobre dernier

Les fans d’Ace Frehley, le légendaire guitariste de Kiss décédé le 16 octobre 2025, n’ont pas dit leur dernier mot. Une pétition en ligne circule actuellement pour soutenir une campagne visant à honorer la mémoire du mythique Spaceman — et lui offrir, à titre posthume, un ultime voyage… vers les étoiles.

L’initiative, menée par Katherine Sugg, vise à convaincre la NASA de nommer Ace Frehley astronaute honoraire. Elle explique la démarche avec émotion :

« Le 16 octobre 2025, le monde a perdu non seulement une légende et une icône du rock, mais aussi un homme bon. À seulement 21 ans, il a eu le courage de faire un petit pas orange et un petit pas rouge — la couleur de ses chaussures le jour de sa première audition — et de faire le grand saut vers le phénomène mondial que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Kiss. Et si nombre de ses rêves se sont réalisés, un est resté inachevé. »

Car jusqu’à son dernier jour, Ace Frehley a continué à incarner le Spaceman, ce personnage cosmique et électrisant qu’il avait inventé en 1973 lors des débuts du groupe. Katherine Sugg poursuit :

« En hommage à sa mémoire, et pour toutes les vies qu’il a touchées, directement ou indirectement, et pour son dernier souhait resté inassouvi, la NASA devrait nommer Ace Frehley astronaute d'honneur à titre posthume, avec le grade de capitaine, car un être exceptionnel de son envergure mérite des adieux plus mémorables. Son dernier voyage devrait être le plus beau de tous ! »

Après son départ de Kiss, Ace avait poursuivi son odyssée interstellaire avec son projet Frehley’s Comet et une série d’albums solo au parfum galactique, dont Space Invader (2014) et Spaceman (2018). Son univers artistique, toujours empreint d’images stellaires, a inspiré des morceaux devenus cultes tels que Mission To Mars, Quantum Flux, Inside The Vortex, Past The Milky Way, Starship, Walkin' On The Moon, Cosmic Heart, Up In The Sky et Stratosphere.

Quoi de plus symbolique, finalement, que de voir le Spaceman rejoindre, même symboliquement, la galaxie à laquelle il a tant fait rêver des générations de fans ?

La pétition, disponible sur les réseaux, pourrait bien transformer le rêve inachevé d’Ace Frehley en hommage éternel : un dernier riff… dans les étoiles.