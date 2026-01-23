KISS : Gene Simmons et Paul Stanley bientôt au Songwriters Hall of Fame 2026

Les légendaires membres fondateurs de KISS, Gene Simmons et Paul Stanley, recevront en 2026 l’une des distinctions les plus prestigieuses pour les auteurs-compositeurs de musique populaire.

Après plus de cinq décennies à façonner le rock, Gene Simmons et Paul Stanley (KISS) voient leur talent d’écriture récompensés. Le duo rejoindra la promotion 2026 du Songwriters Hall of Fame, aux côtés de figures emblématiques telles que Taylor Swift, Kenny Loggins et Alanis Morissette. L’annonce a été faite mercredi matin lors de l’émission CBS Mornings, confirmant l’importance de leur contribution musicale, qui a traversé les générations.

La cérémonie d’intronisation se tiendra le 11 juin au Marriott Marquis de New York. Parmi les titres phares de KISS mis à l’honneur figurent "Rock and Roll All Nite", "Shout It Out Loud", "I Love It Loud", "Calling Dr. Love" et "Christine Sixteen", autant de classiques qui continuent de résonner dans le cœur des fans de rock du monde entier.

KISS avait déjà été distingué lors des Kennedy Center Honors 2025. Ces distinctions viennent saluer une trajectoire exceptionnelle et la place incontournable du groupe dans l’histoire du rock.