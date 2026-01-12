Gene Simmons, du groupe KISS, dénigre Peter Criss : « Il n'a pas écrit 'Beth'. Il était le batteur, et la batterie n'est pas un instrument. »

Le bassiste : « Peter a bien interprété la chanson. Il avait une voix magnifique, très rauque et brute. »

Gene Simmons ne rate jamais une occasion de dire tout haut ce que d’autres préfèrent taire. Quitte à raviver de vieilles tensions, même lorsqu’il s’agit de l’histoire de KISS. Cette fois, le bassiste et chanteur du groupe s’en est pris frontalement à Peter Criss, ancien batteur emblématique, à propos de « Beth », l’un des plus grands succès du groupe.

Sortie sur l’album Destroyer en 1976, cette ballade chantée par Peter Criss a pourtant marqué un tournant dans la carrière de KISS. Initialement publiée en face B de “Detroit Rock City”, la chanson est rééditée en single par Casablanca Records et grimpe jusqu’à la 7e place des charts américains, le meilleur classement du groupe à ce jour. Un paradoxe, quand on connaît le mépris affiché de Gene Simmons pour ce titre… et pour son interprète.

« Il ne l’a pas écrite, c’est le batteur »

Invité du podcast Professor of Rock, Gene Simmons n’a pas mâché ses mots :

« Il ne l’a pas écrite, c’est le batteur. Et la batterie n’est pas un instrument de musique. »

Une déclaration aussi brutale que polémique. Simmons poursuit en expliquant que Peter Criss ne faisait, selon lui, que fredonner une mélodie, devenue ensuite la base de la chanson :

« Peter n’écrivait pas de chansons, il était derrière sa batterie, qui, par définition, n’est qu’un instrument de percussion. C’est une précision importante ; pour nous, c’était le cas. »

Le bassiste insiste : Peter Criss n’a jamais joué d’aucun autre instrument, ce qui, à ses yeux, invaliderait toute prétention à la composition. Il concède toutefois un point :

« Il avait une voix magnifique, très rauque et brute. »

Alors, qui a vraiment écrit Beth ?

Pour Gene Simmons, il n’y a aucun doute :

« L’auteur est Stan Penridge, qui a joué avec Peter Criss dans son premier groupe, Chelsea. »

La légende raconte que la première version de “Beth” était une maquette apportée par Peter Criss au studio du producteur Bob Ezrin. Les paroles s’inspiraient de l’épouse d’un membre de Chelsea, Mike Brand : une certaine Becky, qui appelait sans cesse le studio pendant les répétitions pour demander à son mari de rentrer.

Le premier couplet original disait :

« Beck, j’entends ton appel, mais je ne peux pas rentrer maintenant. Je répète avec les gars, et on n’arrive pas à trouver le bon son. »

Autre anecdote devenue mythique : Peter Criss aurait chanté la chanson à Gene Simmons et Paul Stanley lors d’un trajet en limousine vers New York. Mais là encore, les versions divergent.

Un titre, plusieurs versions

Selon certaines sources, Gene Simmons aurait choisi le titre « Beth » pour éviter toute confusion avec le guitariste Jeff Beck. De son côté, Lydia Criss, l’épouse de Peter Criss, affirme que la véritable Becky avait une sœur prénommée Beth.

Mais pour Ace Frehley, c’est surtout Bob Ezrin qui a tout remodelé :

le titre, certains passages des paroles, et surtout l’arrangement acoustique, avec cordes et piano, inspiré de “Yesterday” des Beatles.

Une rancune tenace

Ce n’est pas la première fois que Gene Simmons minimise le rôle de Peter Criss dans l’histoire de KISS. Il avait déjà lâché, par le passé :

« Si tu peux écrire un tube, tu peux en écrire deux, et Peter ne l’a jamais fait. »

Aujourd’hui, il persiste et signe :

« Peter n’a rien à voir avec cette chanson. Il la chantait bien, mais Stan Penridge l’a écrite, et c’est Bob Ezrin qui a suggéré l’arrangement acoustique avec cordes et piano. On n’aurait jamais imaginé jouer une chanson comme ça. »

Qu’on le veuille ou non, “Beth” reste une anomalie dans le répertoire de KISS… et un rappel que derrière le maquillage, les flammes et les riffs, les querelles d’ego n’ont jamais cessé de brûler.