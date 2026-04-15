KISS partage de nouveaux détails sur son ambitieux show d’avatars prévu pour 2028 !

Le groupe américain voit grand avec son futur spectacle numérique conçu par Pophouse Entertainment, mêlant classiques, inédits et technologie immersive.

KISS prépare un nouveau tournant avec un show d’avatars prévu pour 2028, développé en partenariat avec Pophouse Entertainment, société suédoise déjà à l’origine de "ABBA Voyage". Le projet, estimé à plus de 300 millions de dollars, repose sur l’exploitation complète de l’identité du groupe, de son catalogue et des figures iconiques du groupe, comme le précise Gene Simmons :

"Ce seront les personnages emblématiques : The Demon, The Starchild, etc. C’est à vous de décider qui vous voulez inclure dans cette formation".

Selon Gene Simmons et Paul Stanley, ce show ne se limitera pas aux classiques, des morceaux inédits sont également prévus :

"Nous aurons tous les classiques de ces dernières années, ainsi que quelques surprises [...] Vous aurez tout ça, mais aussi de nouvelles chansons écrites par nous même. Nous avons des chansons prêtes"

Déjà aperçu sous forme de prototype lors du dernier concert du groupe à New York en décembre 2023, ce dispositif a depuis été largement retravaillé. Le concept mettra en scène les avatars iconiques du groupe dans une expérience pensée comme un spectacle immersif à grande échelle, dans un format entièrement virtuel. Comme le confie Jessica Koravos, PDG de Pophouse :

"Ce que le public a pu voir au MSG était un premier prototype du concept d’avatar de KISS. Beaucoup de choses ont évolué depuis lors, tant au niveau du concept créatif du spectacle que de la technologie des avatars. Nous sommes désormais en pleine phase de développement avec une équipe créative de premier plan dirigée par Thierry Coup. L’équipe était sur le plateau la semaine dernière pour tester des effets pyrotechniques sur une nouvelle génération d’écrans LED afin de s’assurer que nous tirons le meilleur parti des jets de flammes emblématiques de KISS. Le concept du spectacle est un tour de montagnes russes 4D déjanté à travers les tubes, les univers de bandes dessinées et les personnages de KISS"

Le projet s’annonce ainsi comme une nouvelle étape majeure dans l’histoire du groupe, où le live traditionnel laisse place à une expérience entièrement réinventée.