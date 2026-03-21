Kiss, Paul Stanley : « C’est ainsi qu’est né Rock and Roll All Nite. » L’histoire du plus grand hymne du groupe.

Kiss, Paul Stanley : « C’est ainsi qu’est né Rock and Roll All Nite. » L’histoire du plus grand hymne du groupe.

Le chanteur du groupe légendaire évoque la genèse de l'un de leurs plus grands hymnes de stade.

Difficile d’imaginer un concert de Kiss sans l’explosion finale de « Rock and Roll All Nite ». Sorti en 1975 sur l’album « Dressed To Kill », ce titre est devenu bien plus qu’un simple morceau : un véritable hymne rock, scandé par des générations entières de fans.

À première écoute, le message semble limpide : faire la fête sans limites, vivre la nuit à fond, parfois même avec une connotation liée à l’alcool et aux excès. Pourtant, la réalité est bien différente.

Dans une interview accordée à la radio 77 WABC, Paul Stanley a tenu à clarifier les choses. « J'aime bien boire un bon verre de vin ou, en général, prendre un verre de temps en temps », explique-t-il. « Mais ce n'était pas vraiment l'idée que j'avais en tête lorsque j'ai écrit le refrain "Rock and Roll All Nite and party every day". »

Derrière cette phrase devenue culte, l’intention était bien plus positive et universelle. Le chanteur insiste : « Quand j'ai écrit cette chanson, naïvement ou non, je voulais surtout parler de faire la fête, mais sans pour autant inciter les gens à se droguer, à s'enivrer ou quoi que ce soit de ce genre. »

Le cœur du message est ailleurs : dans une véritable philosophie de vie. « Le refrain […] exprime exactement ce que j’ai toujours pensé, et ce que Kiss partage : célébrer la vie et en profiter pleinement car, à ma connaissance, on n’a pas de seconde chance. C’est notre chance, alors il faut vivre pleinement. »

Avec le recul, « Rock and Roll All Nite » dépasse largement le cadre du groupe. Pour Paul Stanley, il s’agit tout simplement d’un tournant dans l’histoire du rock : « C’est l’hymne rock qui unit le monde entier. Cette chanson a marqué la naissance des hymnes rock, car ensuite tout le monde s’est mis à en composer. Ça n’existait pas avant. »

Un constat fort, qui explique pourquoi, près de 50 ans après sa sortie, le morceau reste une référence absolue. Plus qu’un appel à la fête, « Rock and Roll All Nite » incarne une idée simple mais puissante : vivre intensément, sans regrets, et savourer chaque instant.

Tags :
actualite musique rock kiss paul-stanley anecdotes histoire-du-rock single rock-and-roll-nite