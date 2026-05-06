Le batteur de Korn, Ray Luzier, balance sur les coulisses sombres de l'industrie musicale

Le batteur de Korn, Ray Luzier, révèle avoir été écarté de deux formations majeures pour une raison hallucinante : il refusait de se droguer.

Dans le rock, on pense souvent que le combo "Sex, Drugs & Rock'n'Roll" est un passage obligé. Pourtant, pour Ray Luzier, le cogneur de Korn depuis 2007, la réalité a parfois un goût amer. Lors d’une masterclass au Musicians Institute de Hollywood, le batteur a lâché une bombe sur son parcours : "J’ai perdu des contrats parce que je ne me droguais pas. C’est une histoire vraie."

Pas de drogue, pas de contrat

Pour Ray, le calcul était simple : il préférait garder ses baguettes en main plutôt que de finir cramé. "Je voulais de la longévité. Je voulais faire ça jusqu’à ce que je ne puisse plus tenir une baguette", explique-t-il. Mais dans l'industrie, certains groupes considèrent encore la consommation de substances comme un test d'intégration. Résultat ? Malgré son talent immense, il a été mis à la porte parce qu'il ne "collait pas" à la vibe destructrice de ses employeurs de l'époque.

Avant de devenir le pilier de Korn, Ray a bossé huit ans pour David Lee Roth (Van Halen). Là-bas, la drogue était partout. Pour ne pas se faire éjecter, il a même dû simuler : "Une grosse bouteille de Jack Daniel’s circule. Je fais semblant de prendre une gorgée, ça touche mes lèvres, mais je n’avale pas." Heureusement, Diamond Dave a fini par valider son approche et, contre toute attente, a soutenu son batteur : "Hé mec. Fais ce que tu veux. Je veux quelqu’un qui puisse tenir le cap ici. Le batteur doit donner le tempo."

Du vrai son, pas de l'IA

Aujourd'hui, Ray continue de tracer sa route loin des clichés sombres du rock. Son combat actuel ? L'authenticité face à l'intelligence artificielle. "Cette IA me rend dingue... Jouez de vos instruments !", lâche-t-il, s'appuyant sur les mots de Dave Grohl. Pour le prochain album de Korn, Ray et sa bande ont d'ailleurs choisi d'enregistrer sur bande magnétique, à l'ancienne, pour garantir un son organique et 100% humain.