Five Finger Death Punch : un concert événement à Paris pour ses 20 ans avec "Lamb of God" !

Pour célébrer deux décennies de carrière, Five Finger Death Punch annonce une tournée mondiale anniversaire. Le groupe fera escale à Paris en 2027 pour un show unique entouré d’invités de poids.

Le groupe américain Five Finger Death Punch voit les choses en grand pour célébrer ses vingt ans de carrière. Avec son "20th Anniversary World Tour", la formation prévoit une vaste tournée mondiale pensée comme une rétrospective de son parcours, pour rejouer leurs plus grands classiques incontournables.

Dans ce cadre, le groupe fera escale en France avec une date unique prévue le 10 février 2027 à l’Accor Arena de Paris. Un rendez-vous qui s’annonce déjà comme un moment fort pour les fans de metal. Pour marquer le coup, Five Finger Death Punch sera accompagné de Lamb of God et Bleed From Within, deux poids lourds de la scène metal internationale.

Depuis ses débuts au milieu des années 2000, Five Finger Death Punch s’est imposé comme l’un des groupes majeurs du metal moderne, enchaînant albums à succès et tournées mondiales. Ce concert anniversaire devrait ainsi revisiter les moments clés de leur discographie, avec une scénographie à la hauteur de l’événement, fidèle à leur réputation de groupe taillé pour les grandes salles.

La prévente pour l'événement sera accessible le 12 mai à 10h, avant l’ouverture de la vente générale le 13 mai à la même heure.