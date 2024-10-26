Five Finger Death Punch : un don de 200 000 $ pour des causes solidaires

Deux associations choisies par des membres du groupe.

Le groupe de metal Five Finger Death Punch (FFDP) vient de marquer les esprits avec un geste remarquable. En effet, le groupe a décidé de donner une somme conséquente de 200 000 $, provenant des bénéfices de leur récente tournée nord-américaine, à deux organisations caritatives.

Cette généreuse donation sera répartie entre deux associations, chacune choisie personnellement par des membres du groupe : Covenant House, sélectionnée par Ivan Moody, le chanteur du groupe, et Call of Duty Endowment, choisie par Zoltan Bathory, le guitariste.

Covenant House, l'organisation soutenue par Ivan Moody, se consacre à aider les jeunes sans-abri et les victimes de trafic humain. Avec 34 antennes réparties à travers l'Amérique, cette association offre un soutien complet aux jeunes en difficulté, les aidant à reconstruire leur vie.

Le choix de cette association par Moody n'est pas anodin. En effet, FFDP a déjà abordé des thèmes liés à l'itinérance dans leur musique, notamment dans le clip de leur chanson "Judgement Day", sorti en 2023.

De son côté, Zoltan Bathory a choisi de soutenir la Call of Duty Endowment, une organisation à but non lucratif qui aide les anciens combattants à trouver des emplois de qualité. Cette association valorise les compétences uniques des vétérans et les aide à se réinsérer dans la vie civile.