Five Finger Death Punch : un album l'année prochaine ?

Le 13 mai dernier, le guitariste de Five Finger Death Punch, était l'invité de The Metal Podcast. Interrogé sur les projets futurs du groupe de métal, il a donné une réponse équivoque, qui devrait tout de même réjouir les fans du groupe, qui peuvent possiblement s'attendre à un album l'année prochaine.

“Nous avons toujours de la musique en réserve. Nous travaillons toujours sur quelque chose. Il est probable que l’année prochaine, nous sortirons un album à un moment ou à un autre.”

Le dernier album du groupe, intitulé “After Life”, remonte à 2022. La version deluxe, dévoilée le 9 février dernier, contenait 4 nouveaux titres, comme “The Way”, une chanson avec le rappeur DMX, décédé en avril 2021. Five Finger Death Punch entamera d'ailleurs bientôt une tournée américaine avec deux actes de premières parties prestigieux : Marilyn Manson et Slaughter To Prevail. Le tour du continent débutera avec une date à Hershey, en Pennsylvanie, le 2 août prochain. Outre cette tournée américaine, le groupe a aussi prévu une tournée européenne pour l'été 2024 et se produira lors de concerts en stades avec Metallica, lors de leur tournée mondiale intitulée M72. Ils seront également en tête d'affiche de nombreux festivals. En bref, un emploi du temps bien chargé pour cette année !