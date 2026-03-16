Korn est de retour en France en 2026 pour une date exceptionnelle

Après plusieurs années d’attente, Korn vient d’annoncer son grand retour en France dans le cadre de sa tournée européenne Euro Tour 2026.

Les légendes du nu metal s’apprêtent à faire trembler l’Hexagone. Après plusieurs années d’attente, Korn vient d’annoncer son grand retour en France dans le cadre de sa tournée européenne Euro Tour 2026. Une date unique qui devrait ravir les fans du groupe culte.

Korn en concert à Paris en 2026

Le groupe mené par Jonathan Davis fera escale à Accor Arena à Paris le 23 octobre 2026 pour un concert qui s’annonce déjà comme l’un des événements metal de l’année.

Depuis plus de trois décennies, Korn s’impose comme une référence incontournable du metal alternatif. Avec des albums cultes comme Follow the Leader ou Issues, le groupe californien a profondément marqué l’histoire du rock lourd et influencé toute une génération d’artistes.

Ce concert exceptionnel en France s’inscrit dans une grande tournée européenne qui passera par plusieurs capitales du continent. Une occasion rare pour les fans français de retrouver sur scène l’intensité et la puissance du groupe.

Une soirée explosive en perspective

Pour accompagner Korn, les Britanniques de Architects seront présents en première partie, promettant une soirée particulièrement intense pour les amateurs de metal moderne.

Entre classiques incontournables et titres plus récents, le groupe devrait proposer un set explosif mêlant morceaux emblématiques comme Freak on a Leash, Blind ou encore Falling Away from Me.

Billetterie : ouverture imminente

Les billets pour ce concert de Korn en France en 2026 seront mis en vente dans les prochains jours. Comme souvent avec le groupe, la demande devrait être très forte, notamment pour cette unique date française.

Les fans de Korn ont donc tout intérêt à rester attentifs afin de ne pas manquer ce rendez-vous qui s’annonce déjà comme l’un des concerts metal majeurs de 2026 en France.