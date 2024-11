Korn et Slipknot à l'affiche du Graspop Metal Meeting

Si vous êtes fans de metal, n'oubliez pas de faire un tour par la Belgique, ils ont des festivals incroyables.

Le Graspop Metal Meeting, un évènement incontournable

Si les festivals qui mettent à l'honneur le metal et le hard rock ne sont pas si nombreux, en France, on a la chance d'en avoir un, et pas n'importe lequel : le Hellfest est tout simplement un des meilleurs au monde dans ce domaine. Mais nos voisins belges ne sont pas en reste : eux aussi ont un évènement qui a tout pour être une fierté nationale pour les fans de metal. Il s'agit du Graspop Metal Meeting, qui existe depuis 1996 et qui sera évidemment de retour pour une édition 2025 qui s'annonce incroyable. Car deux grosses écuries viennent d'être ajoutées à la programmation : Slipknot et Korn.

Slipknot et Korn présents à l'édition 2025

On avait déjà eu droit à une belle surprise avec l'annonce de la présence d'Iron Maiden parmi les groupes qui vont venir mettre le feu au festival, qui se déroulera à Dessel, en Belgique, du 19 au 22 juin 2025. Mais cette fois, on est clairement gâtés avec ces deux grandes annonces faites cette semaine par l'organisation : Slipknot va venir se joindre à la fête le vendredi 20 juin, un an après que leur chanteur, Corey Taylor, soit monté sans masque l'année dernière pour une belle prestation lors de l'édition 2024 du Graspop Metal Meeting.

La deuxième grande annonce, c'est la présence de Korn, programmée pour le lendemain, samedi 21 juin 2025. On aura donc 3 groupes mythiques du metal qui seront réunis en Belgique, visibles en quelques jours, ce qui n'arrive pas si souvent en Europe. La vente des tickets va commencer à partir du samedi 30 novembre à 10h. On vous conseille d'être prêts, car il risque d'y avoir pas mal de monde intéressé au vu de la programmation prestigieuse de cette édition 2025 !