Slipknot de retour en France pour 2 concerts en 2025 !

Le groupe va passer dans toute l'Europe dès l'année prochaine.

Slikpnot en plein renouveau

On aura beaucoup parlé de Slipknot en 2024, même si c'était rarement pour annoncer des nouveautés musicales, malheureusement. On a surtout abordé les doutes quant à l'intégration du nouveau batteur Eloy Casagrande, après le "licenciement" de Jay Weinberg sans trop d'explications, ce qui peut nuire à l'image de son remplaçant dans l'esprit des fans. Heureusement, tout s'est extrêmement bien passé lors des premiers concerts du groupe avec leur nouvel effectif. Les metalleux de Des Moines peuvent donc envisager sereinement une tournée dans toute l'Europe, et notamment en France, dès l'année 2025 !

Deux dates en France en 2025

C'est la grande nouvelle qui vient de tomber en ce début de semaine, et les fans de Slipknot ne pouvaient pas rêver mieux. En effet, le groupe a annoncé qu'il allait faire son grand retour sur scène en Europe dès l'année prochaine, en 2025, avec une tournée prévue sur tout le continent, notamment l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Suède, mais aussi la France !

Deux concerts sont en effet prévus, l'un à Nancy, le 8 juin 2025, pendant le Heavy Weekend, ce festival dédié au hard rock et au metal. Un deuxième est programmé à Lyon le 25 juin 2025, à la LDLC Arena. Après leur concert programmé à l'Accor Arena en décembre 2024, on peut dire que le groupe doit se plaire dans notre beau pays.

A noter que la vente de billets ne va pas commencer le même jour pour toutes les dates de la tournée européenne, il faudra donc rester vigilent si vous voulez avoir la vôtre. Pour le concert à Lyon, la billetterie ouvrira dès le vendredi 8 novembre. Pour les autres, on vous suggère de vous rendre directement sur le site officiel du groupe !