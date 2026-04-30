Bruce Springsteen : Le Boss honoré pour ses combats lors d’une soirée de légende à New York !

Il ne se contente pas de faire vibrer les stades du monde entier, il utilise aussi sa voix pour faire bouger les lignes. Le 13 juin prochain, Bruce Springsteen recevra le prestigieux prix Harry Belafonte pour la justice sociale au Festival de Tribeca. Une récompense qui vient saluer des décennies d’engagement pour un artiste qui n’a jamais eu peur de mouiller la chemise, tant sur scène que dans se

Le rockeur du New Jersey s'apprête à marquer de son empreinte la 25e édition du Festival de Tribeca. En recevant le Harry Belafonte Voices for Social Justice Award 2026, Springsteen rejoint le panthéon des artistes qui transforment leur notoriété en un puissant levier de transformation sociale. Jane Rosenthal, co-fondatrice de l’événement, n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son égard en affirmant dans un communiqué : « Il y a peu de personnalités qui incarnent l'esprit du prix Harry Belafonte de Tribeca plus pleinement que Bruce Springsteen ». Cette distinction vise spécifiquement à honorer les créateurs qui utilisent concrètement leur plateforme pour défendre l'égalité, la dignité et les droits humains fondamentaux à travers le globe.

Le OKX Theater de New York sera le théâtre de ce moment d'exception le 13 juin. Le point d'orgue de la soirée sera une conversation intime entre le Boss et son ami de longue date, Bono, décrits par les organisateurs comme des « compagnons d'activisme ». Pour sublimer ce rendez-vous exceptionnel, des icônes telles que Robert De Niro et la prêtresse du punk Patti Smith viendront entourer la star. Bien que l'événement affiche déjà complet, ce rassemblement de géants témoigne de l'importance monumentale de Bruce dans le paysage culturel et social mondial. Il ne s'agit pas seulement d'une remise de trophée, mais d'une véritable célébration de la fraternité entre des artistes qui ont décidé de ne jamais rester silencieux face aux injustices.

Cet honneur vient couronner un parcours où la musique et les convictions politiques n'ont jamais fait qu'un. De sa tournée "Land of Hope & Dreams", durant laquelle il critiquait ouvertement l'administration Trump, à l'obtention du prix Woody Guthrie en 2021, Bruce reste fidèle à ses racines. Il avait d'ailleurs souligné à l'époque être « honoré de recevoir ce prix », rappelant avec force que « Woody a écrit certaines des plus grandes chansons sur la lutte de l'Amérique pour vivre ses idéaux avec conviction ». Entre son Legacy Award reçu à l'Academy Museum et ses performances acoustiques habitées de "Streets of Philadelphia", l'artiste prouve que sa discographie est le miroir de ses luttes. Le Boss démontre une fois de plus qu'être une légende du rock, c'est aussi savoir porter haut la parole de ceux que l'on n'entend pas.

Bruce Springsteen nous rappelle avec brio que le rock’n’roll est avant tout une affaire de cœur et de convictions.

Aaron MAI