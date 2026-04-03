"Une administration corrompue, incompétente, raciste et dangereuse" : Entre Bruce Springsteen et Donald Trump, le combat continue... sur scène !

À Minneapolis, Bruce Springsteen a lancé sa tournée avec un discours choc contre Donald Trump. Le Boss assume plus que jamais son engagement politique.

Dès les premières minutes de son concert à Minneapolis, Bruce Springsteen donne le ton. Avant même de jouer une note, le leader du E. Street Band s’adresse au public avec une prise de parole virulente contre Donald Trump et son administration : "L’Amérique que j’aime, celle que je raconte depuis 50 ans, est aujourd’hui entre les mains d’une administration corrompue, incompétente, raciste, dangereuse et traîtresse". Bruce a ensuite poussé les citoyens à agir : "l’espoir plutôt que la peur, la démocratie plutôt que l’autoritarisme, la loi plutôt que le chaos, la résistance plutôt que la complaisance".

Mais son discours ne s’arrête pas là :

"Nous traversons une période particulièrement sombre. Nos valeurs fondamentales sont aujourd’hui mises à l’épreuve comme jamais auparavant. Cette Maison-Blanche est en train de saper l’idée même de l’Amérique et son image à l’international".

Cette nouvelle sortie s’inscrit dans un conflit de longue date entre Bruce Springsteen et Donald Trump. Le président américain avait déjà attaqué le musicien par le passé, remettant en cause son patriotisme. De son côté, Springsteen continue de répondre par la musique, notamment avec le titre "Streets Of Minneapolis", dévoilé récemment. Plus qu’une tournée, "Land Of Hope And Dreams Tour" devient un véritable moyen d’expression politique.