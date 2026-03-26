Bruce Springsteen explique le retour du E Street Band en tournée : "On est fait pour les temps difficiles"

À 75 ans, Bruce Springsteen ne compte pas raccrocher la guitare, bien au contraire.

Le Boss est de retour. À 75 ans, Bruce Springsteen ne compte pas raccrocher la guitare, bien au contraire. Dans une récente prise de parole, l’icône américaine évoque déjà la suite de son aventure sur scène avec le mythique E Street Band — et le message est clair : la musique reste une arme essentielle face aux turbulences du monde.

Un retour en tournée chargé de sens

Après une tournée triomphale entre 2023 et 2025, le Boss regarde déjà vers l’avenir. Mais cette fois, il ne s’agit pas seulement de repartir sur les routes : il s’agit de répondre à une époque.

« On est fait pour les temps difficiles », affirme-t-il. Une déclaration forte, qui résume parfaitement l’ADN du E Street Band : un groupe taillé pour fédérer, consoler et électriser les foules, même quand l’époque vacille.

Une musique comme refuge

Depuis toujours, Bruce Springsteen incarne une certaine idée du rock : sincère, humain, engagé. Dans un monde marqué par les tensions sociales et politiques, il revendique plus que jamais ce rôle.

« Nous sommes là pour apporter du réconfort, de la solidarité et de la joie », explique-t-il. Une vision presque militante de la scène, où chaque concert devient un moment de communion.

Le message est limpide : le rock n’est pas qu’un divertissement, c’est aussi un exutoire collectif.

Un futur différent… mais toujours sur scène

Si l’envie est intacte, le rythme pourrait évoluer. À 75 ans, Springsteen reconnaît vouloir continuer à jouer, mais autrement.

Moins de dates ? Des tournées plus ciblées ? Une chose est sûre : il ne compte pas disparaître. « Je veux continuer à jouer, mais peut-être différemment », confie-t-il.

Une manière d’assurer la longévité sans sacrifier l’intensité qui a fait la légende du E Street Band.

Le E Street Band, éternel rempart du rock

Plus qu’un simple groupe d’accompagnement, le E Street Band est une institution. Une famille musicale capable de transformer chaque concert en expérience cathartique.

Et dans une époque incertaine, Bruce Springsteen en est convaincu : leur mission reste intacte.

Faire vibrer. Rassembler. Résister.